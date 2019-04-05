Евровидение-2019: топ-10 лучших песен представителя Чехии

В этом году на Евровидении-2019 от Чехии выступит инди-поп-группа Lake Malawi. Напоминаем, что музыкантов мы увидим в первом полуфинале под номером 6. Песня, с которой группа будет бороться за победу, называется «Friend Of A Friend». Кроме данной композиции, у музыкантов в наличии много других интересных работ. Прямо сейчас предлагаем прослушать топ-10 песен от Lake Malawi.
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Фото взято из источника: celebmix.com
Lake Malawi – «Friend Of A Friend»
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Lake Malawi – «Paris»
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Lake Malawi – «Not My Street»
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Lake Malawi – «Surrounded By Light»
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Больше по теме: Евровидение-2019: новые ставки букмекеров на победителя
Lake Malawi – «Prague»
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Lake Malawi – «We Are Making Love Again»
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Lake Malawi – «SPACED OUT»
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Lake Malawi – «Chinese Trees»
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Lake Malawi – «One Of Us» (Joan Osborne cover)
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Lake Malawi – «Videogames» (Lana Del Rey сover)
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