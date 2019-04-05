Алексей Зубков: Мой персонаж — самый негодяйский злодей!

Зрители телеканала СТБ называют «Как долго я тебя ждала» самым эмоциональным сериалом весны. И это – совершенно не зря! Ведь неожиданные любовные сцены, горькие обиды и громкие скандалы привлекли особое внимание к сериалу. В это трудно поверить, но актер Алексей Зубков в сериале должен был сыграть другого персонажа! О роли жестокого злодея и коллегах по съемочной площадке читайте в материале.

Алексей, расскажите, пожалуйста, о своем персонаже. Зрители телеканала СТБ уже знают, что он негативный. Но как он будет меняться в сериале?



Мой персонаж – самый негодяйский злодей! Я думаю, что зрители уже понимают, что он никак не изменится. Валерий плохой, и в этом – вся его соль.



А насколько быстро вы согласились играть такого персонажа?

Когда мне позвонил режиссер, то сказал, что хочет предложить мне другую роль. Валерий думал, что я не справлюсь со злодейской. Он сказал, что не был уверен, что у меня получится это сыграть, ведь в жизни я очень добрый. Если говорить откровенно, меня это очень задело! Подумал: «Я актер, в конце концов, или кто?» И с этим вызовом я и пришел на площадку!

Не хотели бы вы что-то изменить в своем герое? Чтобы он стал добрее, смешнее…

Нет. Я не хотел делать персонажа светлее и теплее – хотел, чтобы он оставался отрицательным. Для себя я его оправдываю и, в принципе, люблю. Честно говоря, могу оправдать все его поступки и все действия, но от этого ничего не изменится. Он и дальше будет сволочью, негодяем и мерзавцем.

Но хотя бы доля чего-то общего есть между вами и вашим персонажем?

Конечно! Умение оправдывать себя (смеется. — Прим. ред)!

Евгения Нохрина, которая играет в сериале роль Жанны, призналась, что вы весельчак и часто шутите на съемках.

Это обман! Я – довольно мрачный человек, все эти шутки – для поддержания настроения. Ведь мое поведение на площадке не говорит о моем настоящем «я». А когда я приезжаю домой, сразу замолкаю и угрюмо слоняюсь по дому.

Расскажите о казусах на съемочной площадке «Как долго я тебя ждала».

За месяцы работы было достаточно много драк, свадеб, убийств, купаний в бассейнах. Вообще, у меня складывается впечатления, что все хорошие и яркие сцены снимались без меня! Потому что, когда я приезжаю на площадку, мне всегда говорят: «О боже! Мы вчера такое сняли!» Я отвечаю: «Хорошо, тогда давайте и сегодня снимем нечто подобное!». Но никто не откликается на мой призыв…

А вы быстро сработались с коллегами по съемочной площадке?

Со многими я уже работаю не первый раз. Ведь наш режисер Валерий Ибрагим собрал довольно сильную команду. И работать с профессионалами – одно удовольствие! В те моменты, когда соприкасаешься с хорошими партнерами, часто происходят просто невероятные вещи! Рождаются неожиданные сцены и очень крутые диалоги!

Иногда актеры признаются, что скучают по своим героям, которых уже отыграли в кино или в театре. А вы будете думать и скучать по Валерию из сериала «Как долго я тебя ждала»?

Думаю, да. А еще я точно знаю, что буду очень скучать по нашей съемочной команде!

Почему зрители телеканала СТБ должны обязательно посмотреть сериал?

Потому что это жизненная история, которая точно зацепит зрителя.

Сериал Как долго я тебя ждала – смотрите онлайн 1 серию

Сериал Как долго я тебя ждала – смотрите онлайн 2 серию