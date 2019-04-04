«Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 7 и 8 серии от 04.04.2019 (анонс)
04.04.2019
Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. Свободолюбивого Романа выпустили из тюрьмы, и все наконец узнали правду о жестоком убийстве девушки. Но что скажет обиженный Рома Жанне?
Узнав о том, что любимого посадил ее родной отец, Жанна начнет искупать вину. Женщина впервые за долгое время увидится с Романом и будет просить прощения за свои ошибки. Но как отреагирует на этот шаг сам Роман?
Рома и Жанна: отчаяние или примирение? Узнайте в 7 и 8 сериях от 04.04.2019.
Video: «Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 7 и 8 серии от 04.04.2019 (анонс)Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. Свободолюбивого Романа выпустили из тюрьмы, и все наконец узнали правду о жестоком убийстве девушки. Но что скажет обиженный Рома Жанне?
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