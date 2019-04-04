Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019 года, раскроет все тайны, которые хранят планеты о вашей судьбе. Что предвещает вам гороскоп на 5 апреля 2019 года – читайте в материале.

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Овен

Кому это звезды вещают полезные знакомства? Вам, Овны! Давайте свой номер каждому, кто попросит, а если не просят, то берите сами. Пора расширять круг своих знакомых, чтобы достичь желаемого результата.

Телец

Чувствуете, как вы переродились? Тельцы, у вас такой период, что вы заметно стали другим человеком. Возможно, вас даже не узнают знакомые и скажут вам, что это к деньгами. Но это неправда.

Близнецы

Да что ж это такое?! У Близнецов сегодня явное чувство кризиса и отсутствие перспективы. Еще и эти проблемы бытового характера совсем не к месту. Ну ничего, с любимым человеком помиритесь, если чувства сильные. Звезды в этом уверены.

Рак

Если у вас сегодня был обычный рабочий день, то спешим вам сообщить, что он скоро улучшится. Звезды вещают вам повышение или премию! Ну как, удалось поднять вам настроение? Вот-вот.

Лев

На улице пятница, а звезды предвещают вам сегодня крупные траты денег. Только не спустите все, вам еще нужно на что-то жить! И пожалуйста, не идите играть в азартные игры, там для вас все плохо закончится.

Дева

Если сердце Девы сейчас свободно, то совсем скоро вы обязательно влюбитесь. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит вам массу впечатлений и романтики. Ждете?

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Весы

Весы, срочно применяйте новые фишки и приемчики на работе. У вас сейчас сильно поменяется стиль в работе и явно улучшатся условия труда, стоит применить немножко усилий.

Скорпион

Делайте себе рекламу, не стесняйтесь. Знаете, если вы сами себя не похвалите, то никто не похвалит. Тем более вы явно заслужили добрых слов. А еще берите участие в конкурсе, ну явно же повезет!

Стрелец

У Стрельцов отличный день, чтобы купить себе квартирку-другую. А что, вкладывать в недвижимость – это очень хороший вариант, а время-то сейчас ой какое нестабильное.

Козерог

Вы сейчас самое сильное звено на работе. Коллеги вас уважают, как будто это вы у них начальник. Честное слово, вам стоит брать на себя инициативу, а то такой успех может продлиться недолго…

Водолей

А сегодняшний день посвятите саморазвитию. А то работа да работа. Как насчет почитать классную книгу или посмотреть документальный фильм о том, как устроена наша Вселенная? Вам же интересно, когда есть загадка и ее мало кто может разгадать.

Рыбы

Как насчет того, чтобы затусить сегодня с друзьями? Пятница же, а вы опять решили дома сидеть. Не надо так. Выбирайтесь в бар или на кальян. И не надо тут о том, что это неполезно.

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