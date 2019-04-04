Какие новинки кино выйдут в апреле 2019 года? Когда после холодной зимы хочется больше гулять, но воздух еще не сильно прогрелся, задумайтесь о походе в кинотеатр вместе с друзьями или любимым человеком. Тем более, что список фильмов, которые выйдут в апреле 2019 года, внушительный. Смотрите в материале.

Шазам!

Дата выхода: 4 апреля 2019 г.

Жанр: фантастика, боевик

Страна: США

Возрастное ограничение: 12+

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг

Актеры: Закари Ливай, Эшер Энджел, Грэйс Фултон, Купер Эндрюс

Описание: Подросток Билли мечется между улицей и приемными семьями и нигде не может найти себе место. Однажды органы опеки таки забирают мальчика и пристраивают в большую и весьма населенную приемную семью. Здесь он знакомится и сближается со своим новым братом, который, в свою очередь, помешан на супергероях. Защищая брата, Билли ввязывается в драку и заслуживает внимание волшебника и супердар — возможность становиться Шазамом, взрослым и сильным супергероем. Но сможет ли он справиться с реальными трудностями взрослой жизни?

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Кладбище домашних животных

Дата выхода: 4 апреля 2019 г.

Жанр: ужасы, триллер

Страна: США

Возрастное ограничение: 18+

Режиссеры: Кевин Колш, Деннис Уидмайер

Актеры: Джейсон Кларк, Джон Литгоу, Эми Саймец, Наоми Френетт

Описание: Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным кладбищем домашних животных. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мертвые должны оставаться мертвыми…

Хеллбой

Дата выхода: 11 апреля 2019 г.

Жанр: боевик, приключения, фантастика

Страна: США

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Нил Маршалл

Актеры: Дэвид Харбор, Милла Йовович, Саша Лэйн, Пенелопа Митчелл, Дэниэл Дэ Ким, Софи Оконедо

Описание: Фильм «Хеллбой» расскажет о путешествии Хеллбоя в Англию, где ему предстоит отчаянная битва, которая может привести к концу света. Противниками Хеллбоя на этот раз станут Кровавая королева и жена Мерлина Нимуэ.

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После

Дата выхода: 18 апреля 2019 г.

Жанр: драма, мелодрама

Страна: США

Возрастное ограничение: 16+

Режиссер: Дженни Гейдж

Актеры: Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Питер Галлахер, Медоу Уильямс, Дилан Арнольд, Дженнифер Билз, Инанна Саркис

Описание: Главные герои романтической драмы «После» не должны были встретиться. Она — настоящий образец для подражания и живет по правилам. Он — богатенький бунтарь, для которого не существует никаких границ. По законам жанра судьба сводит их вместе, и между молодыми людьми зарождается сильная химия. Но к чему приведет этот роман?

Код «Красный»

Дата выхода: 18 апреля 2019 г.

Жанр: биография, драма, триллер

Страна: Великобритания

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Тревор Нанн

Актеры: Софи Куксон, Том Хьюз, Джуди Денч, Тереза Србова, Лоуренс Спэллман, Стефен Боксер, Филип Лангхорн

Описание: Фильм «Код «Красный» рассказывает о реальной истории русской шпионки, которая в свое время вмешалась в ход событий и смогла предотвратить третью мировую войну. Сейчас Джоан Стэнли живет в небольшом английском городке, почти не общаясь даже с соседями — она давно оставила в прошлом шпионские будни и интриги. Долгие годы она убегала от британской разведки, ее имя стало легендой, а после обнародования всех материалов по ее действиям стала всемирно известной.

Мстители: Финал

Дата выхода: 25 апреля 2019 г.

Жанр: фантастика, боевик

Страна: США

Возрастное ограничение: 16+

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо

Актеры: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Джош Бролин, Эванджелин Лилли

Описание: Мстители и Стражи Галактики вступают в последнюю стадию войны с Таносом, владеющим всемогущей Перчаткой Бесконечности. Грядёт финальная битва между силами героев и Безумного Титана, которая раз и навсегда определит дальнейшую судьбу не только Земли, но и всей Вселенной.

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