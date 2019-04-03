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Великий пост 2019: цукаты из апельсиновых корок

03.04.2019

Цукаты из апельсиновых корочек — очень вкусное и универсальное лакомство. Из шкурок любимых цитрусовых может получиться отличный постный десерт. Их можно подавать к чаю и добавлять в выпечку. Пошаговый рецепт цукатов из апельсиновых корок от судьи  «МастерШеф. Профессионалы»  Лизы Глинской найдете в материале.

как приготовить постные цукаты

Ингредиенты:

  • кожура апельсинов – 300 г
  • сахар – 500 г
  • вода – 1 л
  • соль – щепотка
  • звездочки аниса 2 шт.
  • бадьян (по желанию)

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Приготовление:

  1. Кожуру апельсинов залить холодной водой и оставить на ночь. Утром уже окрашенную воду сливаем.
  2. Заливаем снова холодной водой, добавляем щепотку соли, провариваем несколько минут и сливаем.
  3. Снова заливаем водой, добавляем  сахар, анис и бадьян. Доводим до кипения и продолжаем варить на среднем огне 10–15 минут.
  4. Снимаем с огня и оставляем на 3–4 часа.
  5. Снова ставим на средний огонь, кипятим 5–7 минут и отставляем еще на несколько часов.
  6. Повторяем эти действия на протяжении 2 суток.
  7. Готовые корочки выкладываем на решетку. Сушим в духовке несколько часов при температуре 60–70 °С.
  8. Даем остыть. Нарезаем на кубики и полоски.

Источник – glinskaya.com.ua

Приятного аппетита!

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