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«Как долго я тебя ждала»: чем заинтригуют 5 и 6 серии от 03.04.2019 (анонс)

03.04.2019

Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. На что готова пойти верная и глубокая Жанна ради спасения любимого?

Жанна не может свыкнуться с ролью фиктивной жены. Она страдает, но в то же время понимает, как важно сохранить теплые, дружеские отношения со Славой. А Слава не доволен выходками своей жены. Он делает все возможное, чтобы Рома за решеткой чувствовал себя еще хуже. Но пойдет ли Слава на крайние меры, чтобы сжить с белого света любимого Жанны? 

Слава и Рома: какую аферу приготовил фиктивный муж Жанны? Узнайте в 5 и 6 сериях от 03.04.2019.

Video: «Как долго я тебя ждала»: чем заинтригуют 5 и 6 серии от 03.04.2019 (анонс)

Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. На что готова пойти верная и глубокая Жанна ради спасения любимого?

Как долго я тебя ждала (серии от 2 апреля 2019) – смотреть онлайн

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