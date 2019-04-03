Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019: чего стоит остерегаться каждому знаку зодиака в начале второго месяца весны. Многие люди почувствуют энергетический спад, но благодаря влиянию энергетики Земли вы сможете побороть пассивность. Что прогнозируют звезды? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Овен

Овнам на этой неделе однозначно повезет. Но не стоит верить в обманчивую эйфорию. Если хотите добиться успеха в рабочей сфере, потратьте усилия на решение технических вопросов. Не рубите с плеча — отдайте предпочтение уму, а не сердцу. Окружайте себя верными друзьями, перестаньте общаться с людьми, которые вам завидуют. Ведь они приносят в вашу жизнь только негативную энергетику.

Телец

На этой неделе вам захочется изменить домашнюю обстановку. Рассмотрите вариант капитального ремонта. Однако не спешите, начните с маленьких шагов: сначала обновить декор, попробуйте переставить мебель и замените фурнитуру. Возможно, даже маленькое изменение уже привычных вам вещей станет лучшим решением.

Близнецы

Близнецы устанут на работе за эту неделю, ведь на их плечи выпадет много испытаний. Но вас ждут определенные перемены в личной жизни. Поэтому не теряйте энтузиазма! Только помните, что стоит любить и ценить свой труд. На выходных используйте время с пользой — гуляйте на свежем воздухе с друзьями, медитируйте, посмотрите мотивирующее кино. Только не увлекайтесь шопингом.

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Рак

На этой неделе раскроется творческий потенциал Раков. Первая неделя апреля станет особенно продуктивной для Раков, которые выбрали творческую профессию. Но и другие представители этого знака не будут отставать. Если у вас возникнут интересные замыслы, скорее воплощайте их в жизнь. Родные и близкие друзья поддерживают вас. Только не расстраивайтесь, ведь темпы реализации планов могут быть медленными.

Лев

Для Львов эта неделя окажется одной из самых стабильных за весь апрель. Вы наконец-то сможете отдохнуть от проблем и напряжения на работе. Ваша жизнь наладится, главное — верить в свои силы. Наслаждайтесь домашним покоем. Именно сейчас вы находитесь в абсолютной гармонии с окружающим миром. Проведите выходные в домашней обстановке вместе с близкими людьми. Пейте травяные чаи, читайте интересные книги и смотрите любимые романтические комедии.

Дева

К Девам на этой неделе будет повышенное внимание со стороны окружающих. Вы очаровываете людей, а они хотят общения с вами. Однако не забывайте, что на это уйдет много времени и энергии. Звездная болезнь может стать испытанием для вас. Защититься от лишней избыточности поможет наличие голубого цвета в гардеробе. Надевайте голубое, он оттолкнет врагов и придаст вам силы.

Весы

Слишком много планов у Весов на этой неделе. Главное, чтобы вам хватило здоровья на реализацию задуманного. В такой период прислушайтесь к своему организму, не перегружайте его вредной пищей и алкоголем. Весам удастся решить проблемы, которые не под силу даже нескольким людям. Успех неизбежен, но не стоит праздновать его.

Скорпион

Скорпионы будут открывать новые возможности: овладеют новым хобби или совершат незабываемое путешествие. Родные заждались вашего визита, поэтому стоит поехать к родственникам и порадовать их приятными подарками. На этой неделе отдыхайте и не отказывайте себе ни в чем, но не забывайте считать собственные расходы. Расточительство до добра еще никого не доводило.

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Стрелец

Звезды способствуют вам стать более благоразумными. Стрельцы склонны к нервным срывам и эмоциональным выгораниям на работе. Вы отдаете все силы работе, но этого делать не стоит. Одновременно много дел никогда не сделаешь. После безумной рабочей недели отдохните как следует. Посвятите свободное время себе, и успех будет на вашей стороне.

Козерог

Козероги почти всю неделю будут находиться в напряженном эмоциональном состоянии. Лишнюю раздражительность снимут встречи с верными друзьями. Также постоянные проблемы уже не будут преследовать представителей этого знака. Дети возьмутся за ум, а родители не будут воспитывать вас на каждом шагу. Но за все удовольствия не забывайте платить добром. Купите для семьи оберег в дом.

Рыбы

Рыбам звезды говорят не бояться проявлять собственные эмоции на публике. Вы должны свободно выражать свое мнение, даже если вас кто-то за это осуждает. Скромность на этой неделе не принесет вам успеха. Набирайтесь уверенности и покоряйте новые вершины. Но старайтесь не переступать привычных границ. Отказывайтесь от сотрудничества с малознакомыми людьми, если это касается финансов.

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