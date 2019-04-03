Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2019 года, поможет узнать, что вещают звезды вашему знаку зодиака. Тельцам стоит поберечь себя, а Львам наладить отношения с детьми. Подробнее – в гороскопе на 4 апреля 2019 года.

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Овен

Овны, вы дождались этого! У вас будет невероятный успех в карьере. Все-таки не зря вы столько пахали в эти месяцы. Ждите-ждите, вознаграждение уже у вас в кармане.

Телец

Тельцы, а вы таки отчаянные ребята. Не щадите вы себя, даже наоборот, сжигаете дотла. В этот день вы пойдете на жертвы, чтобы достичь желаемого. Только вы это, давайте без ритуалов, может, просто деньгами рассчитаетесь?

Близнецы

Близнецы, что у вас там в личной жизни? Звезды нашептали, что все не очень хорошо. Ссоритесь, да? Вы, главное, обещаний никаких не давайте, а то потом передумаете, а слово, знаете, не воробей…

Рак

Искали работу? Так вот же он, отличный день, чтобы вас приняли. Ждите приглашения на собеседование из той самой фирмы, куда недавно отправляли резюме. Нужно брать, такие предложения бывают нечасто.

Лев

Львы, у вас явные проблемы сейчас с детьми. Как-то не получается найти общий язык, и они как будто вас не слышат. А еще ребенок может заболеть, и придется с ним повозится. Ох уж эти цветы жизни!

Дева

Поздравляем! Вам сделали предложение! Или еще нет? Если нет, то уже вот-вот, звезды уверены, в личной жизни у вас начнется новый хороший этап.

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Весы

Что-то ваш интерес к работе совсем угас, да? Как и уровень вашего профессионализма, уж простите, как есть. Необходимо повышать квалификацию, потому что вам уже наступают на пятки, а в этом мире все так быстротечно…

Скорпион

Что же вы забросили свое хобби? Не надо так. Звезды уверены, что вас, Скорпионов, ждет очень большой успех в любимом занятии, стоит только немного поднажать – и все выйдет!

Стрелец

Ого! Стрельцов ожидает большой куш, и звезды в этом уверены. Не стоит опускать руки, даже если кажется, что все идет наперекосяк. Поверьте в себя и вы обязательно добьетесь желаемого!

Козерог

Козероги, а что же вы такого сделали, что у вас такие крупные перемены в работе? Конечно же, в лучшую сторону! Поделитесь секретом успеха, а?

Водолей

Не слушайте никого, кто говорит, что у вас не получится. Конечно, им не хочется видеть ваши успехи. Знайте, что вы сильнее тех, кто говорит за спиной, и явно умнее тех, кто говорит вам гадости в глаза.

Рыбы

Рыбы, что-то вы долго плаваете в этой пучине неприятных эмоций. Пора из нее выбираться и начинать радоваться солнышку за окном. Но одеться потеплее все равно стоит!

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