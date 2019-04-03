Евгения Нохрина: «На работу –  как домой!»

Зрители телеканала СТБ смогли насладиться премьерой сериала «Как долго я тебя ждала». В это невозможно поверить, но молодую актрису Евгению Нохрину, которая сыграла в нем главную роль, мы могли бы так и не увидеть на экране.

Это сейчас Евгения – известная актриса, сыгравшая немало главных ролей в популярных украинских сериалах. А ведь когда-то самые близкие люди актрисы были против ее увлечения киноиндустрией. Специально для читателей STB.UA Евгения Нохрина рассказала о новом сериале «Как долго я тебя ждала», мужчинах и ценностях.

Евгения, вы смогли прочувствовать свою героиню? Какая Жанна на самом деле?

Моя героиня — справедливая, добрая, но при этом — чувственная и идет на все во имя любви. И несмотря на все перипетии, которые с ней происходят в жизни, она все равно остается человеком, для которого важнее всего любовь. И это очень трогает.

Одновременно с тем, что она тихая и спокойная, внутри нее настоящая буря, вулкан или даже штормовые океанические волны. Мой персонаж – очень эмоциональный, и несмотря на всю доброту, она может за себя постоять. Жанна не будет скромничать и всегда скажет именно то, что думает.

На ваш взгляд, вы похожи со своей героиней?

Какие-то черты безусловно присутствуют. Для моей героини на первом месте стоит любовь, и для меня тоже. Ведь все, что я делаю, стараюсь пропустить через призму любви.

Как вы думаете, чем зрителям понравится сериал «Как долго я тебя ждала»?

Это необычная, небанальная история, которая вмещает в себе огромное количество остроты, интересных поворотов. Это когда вы смотрите и думаете: «Ну, тут все понятно». А потом сюжет поворачивается в такое русло, что никто не ожидал. Поэтому я думаю, что зрителям будет очень интересно, тем более, у нас была потрясающая команда и безумно хороший состав. В сериале играют очень талантливые актеры, у нас на съемках царила домашняя, дружественная атмосфера, и я надеюсь, что зрители это оценят!

Как вы считаете, в настоящей жизни может произойти подобная любовная история?

Безусловно! Такая сильная любовь никогда не умирает, и таких историй, мне кажется, достаточно много.

Какой съемочный день больше всего запомнился?

Их было очень много! Именно поэтому я не могу выделить, какой конкретно. У меня потрясающие партнеры в кадре. И все они настолько разные и настолько интересные, особенно Ира Мохова, которая играет мою подругу. С ней каждый день был, как праздник! Я постоянно ждала наших общих сцен. На протяжении съемок у нас было очень много эмоциональных запоминающихся сцен.

Можете ли вы вспомнить какие-то форс-мажоры во время съемок сериала?

Когда рядом с тобой находятся актеры с потрясающим чувством юмора, иногда бывает, что мы даже не можем собраться на какую-то важную сцену!

Какая атмосфера царила за кадром?

Дружественная, теплая, и мне нравилось то, что все стараются друг другу помочь. Именно поэтому я на работу приходила, как домой! На съемках очень хорошо. Часто, когда заканчивались сцены, я еще оставалась допоздна. Мы общались, веселились, было хорошо. Куда торопиться?!

Вам нравится такой тип мужчин, как Роман?

Роман – настоящий мужчина! Он совершает взбалмошные поступки. Он держит слово, он хороший, сдержанный. Но мне, как Жене Нохриной, больше нравятся мужчины с чувством юмора. Такие, возле которых на мероприятиях все собираются. О таких говорят «душа компании».

Отец Жанны заставляет дочку постоянно делать все так, как он хочет. По его требованию, даже образование девушка получила не то, о котором мечтала. У вас в жизни были такие ситуации?

Да! Я заканчивала школу, и родители мне сказали: «Ну какая из тебя актриса? Получи сначала нормальное образование!» Думаю, так у многих было. Пытались меня запихнуть на другую специальность, которой я не хотела. Но я им очень благодарна за мудрость и доверие. Надеюсь, они не жалеют об этом.

Сериал Как долго я тебя ждала – смотрите онлайн 1 серию

Сериал Как долго я тебя ждала – смотрите онлайн 2 серию