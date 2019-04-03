Экс-руководитель «Холостяка» Ксения Бугримова стала мамой

Стало известно, что экс-руководитель романтического реалити «Холостяк» Ксения Бугримова родила первенца. Пол и имя ребенка пока не известны, однако женщина в скором времени раскроет все тайны.

Ксения Бугримова сообщила о своей беременности в День всех влюбленных. Девушка опубликовала яркие фотографии с округлившимся животом. Вскоре экс-руководитель проекта «Холостяк» поделилась, что беременность проходит незаметно. До семи с половиной месяцев живота не было видно вообще, потому знакомые даже не догадывались о прекрасном положении девушки.

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«Скачу, работаю, летаю по миру, энергия появилась и бесстрашие», – делится в Instagram Ксения.

Никаких изменений в питании не наблюдалось. По словам молодой мамы, ананасов в шоколаде у мужа не просила, мел не лизала. Но изменились предпочтения в кино. В список излюбленных фильмов попали картины про политику, основанные на реальных событиях, про лоббистов и Белый дом.

В конце марта Ксения опубликовала снимок с супругом и спросила у своих поклонников, чьи гены победят у их ребенка: «Будет латте или кофе macchiato?»

Кто же родился у прекрасной пары – девушка пока не афиширует. Молодые родители наслаждаются своим счастьем. Редакция STB.UA поздравляет Ксению Бугримову и ее супруга с появлением первенца!

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