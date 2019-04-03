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Что можно есть в Великий пост: рацион от Мирославы Ульяниной

03.04.2019

Великий пост время, когда вы можете изменить привычки в жизни, питании, выйти из зоны комфорта и попробовать новый стиль жизни. Если вы отказались от мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов, яиц и это для вас новизна, то обратите внимание на советы ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной, как составлять рацион и что можно есть в Великий пост.

постная еда

Всем известно, что в Великий пост количество продуктов для употребления и их видов ограничена. Для кого-то это принципиально религиозная позиция, а для кого-то возможность еще и вдобавок очистить организм. Мирослава Ульянина составила собственный рацион, который идеально подойдет для употребления до 27 апреля окончания поста.

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Ежедневный рацион в Великий пост

  1. Порция зерновых: гречка, рис (красный, черный, коричневый, дикий), овсянка, булгур, киноа, паста из пшеницы твердых сортов.
    Зерновые это источник клетчатки, которая способствует правильному пищеварению, восстанавливает микрофлору кишечника. Содержат витамины В1, В2, В5 и РР и минералы К, Mg, Si, Cu, Mn.
  2. Порция бобовых: красная, белая, черная, цветная фасоль, все виды чечевицы, нут, маш, соевые бобы.
    Это растительный белок, который необходим как «строительный материал».
  3. От 500 граммов овощей в день.
    Овощи это не только огурцы и помидоры. Добавьте брокколи, кудрявую, брюссельскую, савойскую и красную капусту, капусту романеско. Используйте кабачки, баклажаны, патиссоны, тыкву, репу, кольраби, сельдерей, дайкон, спаржу, артишоки.
  4. Ну, а зеленая листовая зелень должна быть в меню три раза в день.
  5. 250300 граммов фруктов ежедневно.
    Кроме яблок и груш, добавьте апельсины, мандарины, помело, замороженные ягоды, манго, ананас, виноград, киви, бананы.
  6. Достаточно воды: 1,52 литра воды в день.
    Добавьте в свой рацион также травяные чаи. Если нет камней в желчном, то советую желчегонные.

Ужинать не позднее, чем за 34 часа до сна овощными блюдами. Если совсем невмоготу, то с несладким чаем можно съесть несколько орешков. А вот сладкое на ужин строго запрещено.

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фасоль

Ключевые ошибки, которые надо избегать:

  • Вегетарианский фастфуд и джанкфуд
  • Постные тортики
  • Попкорн
  • Чипсы
  • Картофель фри и другая пустая еда
  • Однообразная пища
  • Много углеводов: паста, рис, крупы, мучные изделия, хлеб и сладости

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