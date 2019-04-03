3 выпуск рубрики «Холостячка»: скандал в сети
03.04.2019
3 выпуск рубрики «Холостячка» уже готов. Яркая и незабываемая участница проекта «Холостяк»-8 Галя готова делиться своим мнением о пятничном выпуске 9-го сезона. Появилась ли фаворитка у новой сплетницы? Как оценивает групповое свидание Ани, Марины и Юли с Никитой Добрыниным на Кипре? И самое главное, с какой участницей разгорелся скандал в сети? Смотрите прямо сейчас!
Больше по теме: Премьера рубрики «Холостячка» на сайте STB.UA
Выпуск 3 рубрики «Холостячка»
Video: 3 выпуск рубрики «Холостячка»: скандал в сети3 выпуск рубрики Холостячка уже готов. Яркая участница проекта Холостяк-8 Галя готова делиться мнением о пятничном выпуске 9-го сезона в рубрике Холостячка
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+