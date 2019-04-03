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3 выпуск рубрики «Холостячка»: скандал в сети

03.04.2019

3 выпуск рубрики «Холостячка» уже готов. Яркая и незабываемая участница проекта «Холостяк»-8 Галя готова делиться своим мнением о пятничном выпуске 9-го сезона.  Появилась ли фаворитка у новой сплетницы? Как оценивает групповое свидание Ани, Марины и Юли с Никитой Добрыниным на Кипре? И самое главное, с какой участницей разгорелся скандал в сети? Смотрите прямо сейчас!

холостячка галя

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Выпуск 3 рубрики «Холостячка»

Video: 3 выпуск рубрики «Холостячка»: скандал в сети

3 выпуск рубрики Холостячка уже готов. Яркая участница проекта Холостяк-8 Галя готова делиться мнением о пятничном выпуске 9-го сезона в рубрике Холостячка

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