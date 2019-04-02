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Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отпраздновали годовщину

02.04.2019

Звезды современного кино, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик, отпраздновали годовщину свадьбы. Супружеская пара вместе в счастливом браке уже два года, актеры воспитывают маленького сына. Что для них значит особая дата? Узнайте в материале.

Радостным событием поделились Андрей Фединчик и Наталка Денисенко, рассказав, что отмечают особую дату. Супруги отпраздновали вторую годовщину свадьбы. Наталка призналась, что очень счастлива найти свою судьбу.

В Instagram актеры опубликовали трогательные посты. Звезды признались в любви друг другу и поблагодарили за совместную жизнь.


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Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

Больше по теме: Звезда «Крепостной» Наталка Денисенко путешествует во времени   «Думаю, даже ничего и не надо подписывать. Мое лицо говорит само за себя, как я счастлива с Андреем. У нас годовщина свадьбы», — сообщила Наталка.

 

 

 

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Публикация от Andrei Fedinchyk (@andreyfedinchik)

Главный актер сериала «Зоя», Андрей Фединчик, также поделился фото со своей женой, где в шутливой форме написал:

«2 года отмотали!!! На УДО не подавался сознательно!!! Так что пожизненный по собственному желанию, ребятки…»

Больше по  теме: Андрей Фединчик рассказал о своем персонаже в сериале «Зоя»

Редакция STB.UA поздравляет счастливую семью!

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