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«Как долго я тебя ждала»: понравятся ли друг другу Рома и Таня? (Голосование)

02.04.2019

Сериал «Как долго я тебя ждала» – о настоящей любви, которая не угасает в течение всей жизни. Она способна преодолеть разлуку, боль и даже измену. Но все же главному герою сериала Роману трудно справиться с сильнейшими эмоциями, которые он испытывает после раскрытой тайны. Родители Романа рассказали сыну о том, что его возлюбленная Жанна за короткое время, которое он провел за решеткой, уже успела выйти замуж за криминального авторитета Славу. В свою очередь, Рома держался мужественно и решил встретиться с подругой по переписке. Но понравятся ли друг другу Рома и Таня? Голосуйте ниже!

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