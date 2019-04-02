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«Как долго я тебя ждала»: чем заинтригуют 3 и 4 серии от 02.04.2019 (анонс)

02.04.2019

Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. Свободолюбивый и честный парень Рома чувствует себя брошенным и ненужным, ведь не так давно он узнал о горькой правде, которую скрывала его возлюбленная.

Отношения по расчету, о которых только думает Жанна, — выгоден всем. Так считает сама девушка, ведь она уверена в том, что тайная помолвка с нелюбимым Славой станет настоящим спасением для нее, Ромы и Славы. Но будет ли свадьба в итоге?

Рома и Жанна: имеют ли они право на любовь? Узнайте в 3 и 4 сериях от 02.04.2019.

Video: «Как долго я тебя ждала»: чем заинтригуют 3 и 4 серии от 02.04.2019 (анонс)

Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. Свободолюбивый и честный парень Рома чувствует себя брошенным и ненужным, ведь не так давно он узнал о горькой правде, которую скрывала его возлюбленная.

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