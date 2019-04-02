Гороскоп на 3 апреля 2019 года расскажет, какой будет ваша среда. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на апрель 2019 года от Хаяла Алекперова.

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Овен

Овны в этот день должны немного больше поработать, чем обычно, чтобы ваши труды были замечены и вы получили вознаграждение.

Телец

Ждите в этот день много звонков по работе и не только. Вам придется решать проблемы, с которыми к вам обратятся.

Близнецы

Займитесь в этот день автомобилем, он явно нуждается в апгрейде. И продлите страховку, если еще этого не сделали.

Рак

На работе возможны технические неполадки. Главное не паниковать, взять себя в руки и найти решение, у вас это обязательно получится.

Лев

Сегодня вас порадуют дети. Если у вас нет пока своих, то, возможно, по работе придется столкнуться с детьми.

Дева

Рисуйте, фотографируйте или пойте! Сегодня Девам стоит заняться творчеством, а работа… работа никуда не денется, не переживайте.

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Весы

Будьте аккуратнее с некоторыми друзьями. Возможно, некоторые из них хотят от вас только финансовой выгоды.

Скорпион

Поймите для себя, на что вы готовы пойти, а на что нет. Это поможет вам в будущем расставлять приоритеты.

Стрелец

Стоит задуматься о том, чтобы начать воплощать то, о чем вы так давно думаете. Звезды будут вам в этом помогать.

Козерог

Поговорите сегодня с родителями. Они ждут от вас поддержки и понимания.

Водолей

Отличный день для встречи с друзьями. Проведите вечер так, чтобы потом долго об этом вспоминать.

Рыбы

Делайте сегодня так, как хотите вы, а не кто-то другой. Позвольте себе пожить для себя, и вы удивитесь, сколько в этом приятного.

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