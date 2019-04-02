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Евгения Нохрина о съемках сериала «Как долго я тебя ждала»

02.04.2019

1 апреля на телеканале СТБ состоялась премьера сериала «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм». А уже сегодня под фото известной актрисы Евгении Нохриной – полсотни лестных комментариев! Пока актриса делится со своими подписчиками красивыми фото со съемок самого эмоционального сериала сезона, мы узнали о ее ощущениях после выхода первых серий.  

Вчера состоялась премьера сериала. Евгения, с кем вы смотрели первые серии?

Решила посмотреть первые серии одна.

Как долго я тебя ждала – все серии

Как вы оцениваете собственную актерскую игру в сериале?

Себя адекватно оценивать я не могу, но люди пишут много хороших и теплых комментариев. И словами даже невозможно передать, насколько это приятно!

Вашим родным понравилась ваша героиня?

Я очень надеюсь на это! Но они пока не смотрели первые серии.

Сериал Как долго я тебя ждала – смотрите онлайн 1 серию

Сериал Как долго я тебя ждала – смотрите онлайн 2 серию

Как для вас проходил съемочный процесс?

Я вспоминаю весь съемочный период с большой любовью и благодарностью.  С командой безумно весело и легко работать! Вы лучшие! Огромное спасибо хочу сказать всем, кто принимал участие в съемках и создавал эту удивительную атмосферу на площадке!

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