Евгения Нохрина о съемках сериала «Как долго я тебя ждала»

1 апреля на телеканале СТБ состоялась премьера сериала «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм». А уже сегодня под фото известной актрисы Евгении Нохриной – полсотни лестных комментариев! Пока актриса делится со своими подписчиками красивыми фото со съемок самого эмоционального сериала сезона, мы узнали о ее ощущениях после выхода первых серий.

Вчера состоялась премьера сериала. Евгения, с кем вы смотрели первые серии?

Решила посмотреть первые серии одна. Как долго я тебя ждала – все серии

Как вы оцениваете собственную актерскую игру в сериале?

Себя адекватно оценивать я не могу, но люди пишут много хороших и теплых комментариев. И словами даже невозможно передать, насколько это приятно!

Вашим родным понравилась ваша героиня?

Как для вас проходил съемочный процесс?

Я вспоминаю весь съемочный период с большой любовью и благодарностью. С командой безумно весело и легко работать! Вы лучшие! Огромное спасибо хочу сказать всем, кто принимал участие в съемках и создавал эту удивительную атмосферу на площадке! Больше по теме: «Как долго я тебя ждала»: эмоциональная премьера на СТБ