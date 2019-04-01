«Как долго я тебя ждала»: премьера самого эмоционального сериала весны

Сериал «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм» осталось ждать совсем недолго! Ведь уже сегодня, 1 апреля, в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера. Картина «Как долго я тебя ждала» расскажет нам о настоящей любви, которая не угасает на протяжении всей жизни и способна преодолеть разлуку, боль и даже предательство.

Герои сериала – Жанна и Роман. Они любят друг друга, но их мечты рушатся: парня обвиняют в убийстве лучшей подруги Жанны. Его подставляет ее отец – майор милиции Валерий. Узнав, что Романа хотят убить, Жанна идет на сделку с криминальным авторитетом. Она соглашается на фиктивный брак, а в обмен на это Рома получает хорошие условия содержания в тюрьме. Узнав о свадьбе любимой, парень женится на другой. Роман и Жанна живут без любви, но судьба вновь сводит их…Только теперь циничный Рома считает бывшую невесту предательницей, и даже не подозревает, что все эти годы она его ждала. Но удастся ли Роме и Жанне все же сохранить любовь и быть вместе?

«В сериале «Как долго я тебя ждала» есть очень много поучительных вещей. Здесь вы найдете много эмоциональных сцен, переживаний… И я думаю, что зрителей зацепят именно эти сложные любовные диалоги. Ведь именно здесь — жизнь как она есть. Главная задача, которую мы для себя поставили, — зацепить зрителя трогательными сценами и эмоциями. А решать, справились мы с этим заданием или нет, именно вам!» — говорит режиссер Валерий Ибрагимов.

В ролях: Евгения Нохрина, Дмитрий Блажко, Александр Мохов, Алексей Зубков, Олеся Жураковская, Елена Хижная, Станислав Щекин, Лев Сомов и другие.

Режиссер: Валерий Ибрагимов

Продюсер: Валентин Опалев

Производство: «Киевтелефильм»

Сценарий: Яна Романенко

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