«Как долго я тебя ждала»: помешает ли Валерий любви дочери? (Голосование)

Сериал «Как долго я тебя ждала» – о любви, которая не угасает в течении всей жизни и способно преодолеть разлуку, боль и даже измену. Сильные чувства, которыми руководствуются главные герои сериала Жанна и Роман, теряют головы от безудержной любви. Но этим любовным перипетиям решил помешать самый главный человек в жизни Жанны – родной отец. Но удастся ли папе разрушить счастье своей дочери? Голосуйте ниже!

Сериал «Как долго я тебя ждала» – о любви, которая не угасает в течении всей жизни и способно преодолеть разлуку, боль и даже измену. Сильные чувства, которыми руководствуются главные герои сериала Жанна и Роман, теряют головы от безудержной любви. Но этим любовным перипетиям решил помешать самый главный человек в жизни Жанны – родной отец. Но удастся ли папе разрушить счастье своей дочери? Голосуйте ниже!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ