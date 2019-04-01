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«Как долго я тебя ждала»: помешает ли Валерий любви дочери? (Голосование)

01.04.2019

Сериал «Как долго я тебя ждала»  о любви, которая не угасает в течении всей жизни и способно преодолеть разлуку, боль и даже измену. Сильные чувства, которыми руководствуются главные герои сериала Жанна и Роман, теряют головы от безудержной любви. Но этим любовным перипетиям решил помешать самый главный человек в жизни Жанны  родной отец. Но удастся ли папе разрушить счастье своей дочери? Голосуйте ниже!

Сериал «Как долго я тебя ждала» – о любви, которая не угасает в течении всей жизни и способно преодолеть разлуку, боль и даже измену. Сильные чувства, которыми руководствуются главные герои сериала Жанна и Роман, теряют головы от безудержной любви. Но этим любовным перипетиям решил помешать самый главный человек в жизни Жанны – родной отец. Но удастся ли папе разрушить счастье своей дочери? Голосуйте ниже!

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