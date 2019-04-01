«Как долго я тебя ждала»: актеры сериала

1 апреля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера эмоционального сериала «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм». Сериал расскажет о любви, которая не угасает на протяжении всей жизни и способна преодолеть разлуку, боль и даже предательство. О творческой и личной жизни актеров сериала – далее в материале.

Смотреть онлайн Как долго я тебя ждала

Евгения Нохрина

Молодая актриса громко заявила о себе сразу после получения профессионального образования. В ряде кинокартин начинающая артистка предстала в главных ролях и сумела добиться признания зрителей. Она была зачислена во ВГИК, а карьерный рост Евгении Нохриной начался со студенческих спектаклей «Над пропастью во ржи» и «Говорящий немой».

27-летняя Евгения уже успела влюбить в себя миллионы украинских телезрителей! Ведь именно она играла главные роли в популярных сериалах: «Таисия», «По щучьему велению» и «Новогодний ангел». Теперь Нохрина наверняка запомнится зрителям своей очередной главной ролью – тонкой и верной девушки Жанны.

Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала – 1 серия (эфир 1 апреля 2019)

Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала – 2 серия (эфир 1 апреля 2019)

Дмитрий Блажко

Талантливый, молодой и целеустремленный актер, за которым интересно наблюдать. Тридцатилетний Дмитрий уже успел запомниться зрителям благодаря своей тонкой натуре и хорошей актерской игре. Об этом говорят главные роли актера во многих сериалах. Одни из них – «Таблетка от слез» и «Фантом». В сериале Дмитрий сыграет тоже одну из главных ролей – жениха Жанны Романа.

Помимо работы, у актера огромное количество увлечений, о которых Блажко с радостью сообщает в социальных сетях. Дмитрий любит путешествовать, занимается восточными единоборствами и фехтованием. В свободное от работы время Блажко нередко радует друзей игрой на гитаре.

Александр Мохов

55-летний Александр Мохов — выходец из обычной семьи строителей. Несмотря на тяжелое детство, Александр сумел добиться успеха благодаря своему актерскому таланту.

На встрече с друзьями Мохов услышал о наборе в ГИТИС, и тогда испытания были пройдены с успехом. Александра приняли на 3 курс в мастерскую Олега Табакова. После окончания вуза наставник пригласил его в труппу своего театра-студии. В настоящее время Александр Мохов старается больше времени уделять молодой жене и маленькому сыну.

Алексей Зубков

Алексей Зубков – украинский актер театра и кино. Он родился 27 марта 1975 года в Киеве. В музыкальной школе Алексей освоил уроки игры на трубе, а позже сам научился играть на гитаре. Алексей преуспевал как в общеобразовательной школе, так и в музыкальной.

Благодаря способностям к учебе Зубков поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Зубков считал честью стать студентом этого вуза, поэтому молодой человек старался демонстрировать хорошие результаты, удивлять преподавателей и радовать близких.

Олеся Жураковская

Олеся Жураковская – известная украинская актриса и телеведущая. Выросла в семье, далекой от искусства: отец строил автомобильные дороги, мать работала на швейном предприятии и шила на заказ для частных клиентов. Актерскую профессию Олеся освоила в ГИТИСе.

Зрители запомнили артистку в новогоднем ремейке комедии «За двумя зайцами», а популярность Жураковской принес семейный ситком «Сваты». Кроме того, Олеся Жураковская вела рейтинговое реалити-шоу «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ и снималась в масштабной костюмированной мелодраме «Крепостная».

Светлана Зельбет

Светлана Зельбет родилась в 1979 году. В детстве занималась танцами. С 1984 по 1989 год училась и танцевала в хореографическом ансамбле «Буратино». Однако из-за полноты ей пришлось оставить хореографию. После школы она сразу поступила в ГИТИС.

Светлана — лауреат многих международных фестивалей (в Швейцарии, Америке, Германии, Франции, Дании, Турции).

Станислав Щекин

Станислав Щекин родился 1 мая 1977 года в Полтаве. В 1998 году окончил театральный факультет (кукольное отделение) Харьковского государственного университета культуры им. Котляревского.

В 2001–2011 годах играл в киевском Театре марионеток. Снимался в известных сериалах: «Опер по вызову», «Хороший парень», «Ментовские войны», «Слуга народа – 2», «Центральная больница».

Лев Сомов

Родился 14 марта 1964 года. Заслуженный артист Украины (2000) и народный артист Украины (2014). Актер, драматург, хореограф, театральный педагог. В 1983 году окончил Донецкое музыкальное училище по классу виолончели.

А уже в 1991 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Автор пьес «Горький роман» (о Сергее Есенине), «Совершенный Чарли» и др. Принимал участие в «Скотч-шоу» на канале ICTV. Известен и как хореограф драматических спектаклей киевских театров.

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