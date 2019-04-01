Изучение английского языка для детей: с чего начать и главные принципы
Иностранные языки позволяют людям понимать друг друга, независимо от национальности и места проживания. Английский – международный язык, а потому для детей особенно актуален. Чем раньше начать обучение, тем быстрее и эффективнее можно добиться результатов. Читайте, с чего начать изучение языка с детьми, а также как занимается развитием своей дочки ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова.
Родители, которые хотят, чтобы ребенок разговаривал не только на родном языке, но и на английском, часто сомневаются, с какого возраста лучше всего начать обучение. Специалисты сходятся во мнении, что приступать можно буквально с пеленок. Не стоит понапрасну беспокоиться, будто изучение второго языка с первых лет жизни способно привести к перегрузкам. Многочисленные исследования подтверждают обратное. Иностранный язык не только быстрее и легче усваивается в детском возрасте, но также способствует умственному развитию ребенка, улучшает память и реакцию. Доказано, что из малышей-билингвов вырастают целеустремленные личности с более гибким умом и активной жизненной позицией. Кроме того, свободное владение языком открывает гораздо более широкие перспективы в плане построения карьеры. Если это убедило вас в необходимости начать изучение английского с ребенком прямо сейчас, самое время рассмотреть основные принципы и разработать стратегию.
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Методики изучения английского языка для детей
Наиболее эффективный способ выучить иностранный язык в любом возрасте – так называемое погружение в среду. В процессе коммуникации английский усваивается естественно, без необходимости часами сидеть за учебником. Хорошо если кто-то из родителей или, например, няня свободно владеет языком. В вашей семье никто не говорит на английском, а нанять иностранную гувернантку нет возможности? Не беда. Мы подскажем несколько действенных альтернатив.
- Игры. Изучение языка в игровой форме – идеальный вариант для дошкольника. Помимо настольных игр, существует большое количество бесплатных приложений, которые помогают малышу запоминать новые слова и словосочетания. Главное, чтобы маленькому ученику было интересно и весело: на эмоциональном подъеме ребенок усваивает информацию значительно лучше.
- Мультфильмы. Анимационное кино может восполнить недостаток общения с носителями языка, о котором мы говорили в начале. Ведь что важно? Слушать и слышать иностранную речь, распознавать и повторять. В репликах героев мультфильмов для детей дошкольного возраста нет сложных слов, грамматики и сленга – только базовая лексика.
- Языковые школы. Уже в возрасте 3–5 лет обучение вашего ребенка английскому можно доверить профессионалам. Подойдут как индивидуальные, так и занятия в небольших группах. Кстати, соревновательные и командные игры позволяют завладеть вниманием малыша, а также учат взаимодействовать с другими детьми.
Принципы изучения английского языка с ребенком
Вне зависимости от выбранного метода обучения английскому, важно придерживаться простых правил:
- Последовательность. Не стоит стремиться охватить сразу все или, наоборот, уделять повышенное внимание какому-то одному аспекту. Грамматика, живое общение и чтение одинаково важны для того, чтобы освоить язык. Так, одно только зазубривание правил без практики не позволит ребенку заговорить на английском.
- Систематичность. Уделяйте достаточно времени занятиям, даже если они полностью проходят в игровой форме. Рекомендуется выделять не менее 20 минут каждый день.
- Грамотный подход. Берите во внимание возраст вашего чада. К примеру, после 6 лет подход к изучению английского языка должен стать более структурированным. Чем старше ребенок, тем лучше у него развиты память и воображение. Школьнику можно смело предлагать больше логических игр.
- Заинтересованность родителей. Для маленького ребенка мама и папа – основной мотиватор. Если вы сами не будете стремиться понять язык и увлекательно преподнести информацию ребенку, вряд ли получится вызвать у него желание учиться. Не менее важно хвалить и поощрять сына или дочку.
Ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова рассказала, как учит английский язык ее дочка Полина:
«Поля, как и я, учит английский с детства. Я даже отдала ее учиться в свою школу с углублённым изучением английского. Потому что мне язык пригодился невероятно. После школы я уже была с отличными знаниями, затем работала в сетевом рекламном агентстве, где вся переписка велась на английском. И после этой практики я свободно говорю на любые темы в любой стране мира, где понимают английский.
Надеюсь, у Поли будет аналогичная ситуация. К тому же у неё с детства есть возможность практиковаться: она часто летает со мной по миру. И я всячески поощряю ее развивать языковые навыки, общаться с новыми друзьями, персоналом отелей и курортов.
А ещё на ее телефон мы закачали программу для изучения английского для детей, и перед сном вместе ее проходим».