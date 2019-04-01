PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

День смеха – 1 апреля 2019 года: шутки, картинки, поздравления с праздником

01.04.2019

Сегодня, 1 апреля 2019 года, отмечается всемирный День смеха! Этот праздничный день – отличный повод, чтобы подарить веселье и улыбки своим друзьям и близким. Смотрите смешные картинки и поздравления ко Дню смеха в нашем материале!  

Больше по теме: Благовещение в 2019 году: какого числа и история праздника

Смешные картинки и поздравления ко Дню смеха 2018 - в нашем материале!

Смешные картинки и поздравления ко Дню смеха 2019 – в нашем материале!

Простые и короткие поздравления подарят хорошее настроение всем вокруг!

В первое апреля я желаю смеха
И поменьше неудач.
От приколов всех ты увернись,
И главное — в свои не попадись!

4

Больше по теме: Как разыграть 1 апреля парня, друзей, одноклассников, коллег, родителей

В этот день никак не грех
Рассыпать собою смех
И над кем-то пошутить,
Всех  вокруг развеселить.

1

Я сегодня поздравляю
С первоапрельским ярким днем!
Только улыбок побольше желаю,
Чтобы было все прекрасно в нем!

2

Вот и 1 апреля,
Начинай же ты шутить!
Будет больше пусть веселья,
Дабы много лет прожить!
Отмечают праздник смеха,
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед!

3

Пусть к вам в 1 апреля
Постучится в дом веселье.
Смех и радость до небес
Шлю вам в этом смс!

5

Между умным и дураком есть разница, но только  в том,

Что дурак глупости чужие повторяет,

Умный же своими всех развеселяет! :)

6

Помните, что смех продлевает жизнь. Улыбайтесь чаще, дарите радость всем вокруг, и каждый день будет ярким и веселым! 

Больше по теме: 1 апреля – День смеха, День птиц и пробуждения домового

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить