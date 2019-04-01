Сегодня, 1 апреля 2019 года, отмечается всемирный День смеха! Этот праздничный день – отличный повод, чтобы подарить веселье и улыбки своим друзьям и близким. Смотрите смешные картинки и поздравления ко Дню смеха в нашем материале!

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Простые и короткие поздравления подарят хорошее настроение всем вокруг!

В первое апреля я желаю смеха

И поменьше неудач.

От приколов всех ты увернись,

И главное — в свои не попадись!

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В этот день никак не грех

Рассыпать собою смех

И над кем-то пошутить,

Всех вокруг развеселить.

Я сегодня поздравляю

С первоапрельским ярким днем!

Только улыбок побольше желаю,

Чтобы было все прекрасно в нем!

Вот и 1 апреля,

Начинай же ты шутить!

Будет больше пусть веселья,

Дабы много лет прожить!

Отмечают праздник смеха,

Словно целый белый свет

Съел смешинку на обед!

Пусть к вам в 1 апреля

Постучится в дом веселье.

Смех и радость до небес

Шлю вам в этом смс!

Между умным и дураком есть разница, но только в том,

Что дурак глупости чужие повторяет,

Умный же своими всех развеселяет!

Помните, что смех продлевает жизнь. Улыбайтесь чаще, дарите радость всем вокруг, и каждый день будет ярким и веселым!

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