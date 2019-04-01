Актриса Олеся Жураковская отдыхает в Африке

Олеся Жураковская, звезда сериалов «Крепостная» и «Как долго я тебя ждала», обожает путешествовать и открывать для себя новые страны. В этот раз актриса решила всех удивить, отправившись в Африку. В какой стране проводит выходные Олеся Жураковская? Узнайте в материале.

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Таиланд, Египет, Турция — именно в этих странах отдыхают многие знаменитости. Но Олеся Жураковская не из их числа. Актриса костюмированной мелодрамы «Крепостная» в который раз удивила своих поклонников. Звезда украинских сериалов решила провести выходные в далекой Африке.

В Instagram актриса поделилась с подписчиками, что готова к новым приключениям и эмоциям. Олеся отправилась в довольно необычное место — в Кению, государство на востоке Африки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жураковская Олеся (@zhurakivska_olesya) 30 Мар 2019 в 4:00 PDT

«Масаи — красивые, мужественные, сильные. Поражает их скромность и достоинство, их преданность традиционным ценностям», — делится впечатлениями актриса.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жураковская Олеся (@zhurakivska_olesya) 28 Мар 2019 в 1:00 PDT

Напомним, 1 апреля состоится премьера картины «Как долго я тебя ждала», в которой Олеся Жураковская сыграла одну из важных ролей. Уже сегодня не пропустите новый мелодраматический сериал в 20:00 на телеканале СТБ!

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