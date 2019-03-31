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Выборы 2019: «Вікна-новини» подготовили спецвыпуск ко дню выборов

31.03.2019

Сегодня, 31 марта, в 21:00 в формате Breaking News программа «Вікна-новини» выйдет в эфир СТБ со специальным выпуском. Результаты экзит-полов и реакция на них лидеров президентской гонки, прямая связь с избирательными штабами и горячие данные из ЦИК, как голосовали украинцы и понимают ли, кого и с какими полномочиями избирают на этих выборах, – обо всем этом зрителям телеканала СТБ расскажут ведущие «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая и Ольга Кучер.

Вікна-новини

Татьяна Высоцкая изобразит картину дня. Расскажет, как голосовали кандидаты в президенты и граждане по всей стране, что происходило на избирательных участках, границе и линиях разграничения, а также смогли ли отдать свои голоса желающие к волеизъявлению с оккупированных территорий.

Татьяна Высоцкая

Ольга Кучер вживую будет держать связь с Центральной избирательной комиссией и штабами лидеров гонки. А еще напомнит, за что борются кандидаты, развенчает мифы о роли президента, разложит по полочкам его полномочия и границы ответственности.

Ольга Кучер

Спецвыпуск выйдет в эфир сразу после закрытия избирательных участков и получения первых предварительных данных о результатах волеизъявления. Узнайте, как голосовала Украина, 31 марта в 21.00 в программе «Вікна-новини» на СТБ.

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