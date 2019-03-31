Выборы Президента Украины состоятся уже сегодня, 31 марта. Вся Украина сможет следить за процессом подсчета голосов, а также узнавать свежие новости от Центральной избирательной комиссии. Постоянные ведущие Ольга Кучер и Татьяна Высоцкая проведут прямую трансляцию на телеканале СТБ в 21:00 в спецвыпуске. Впервые в истории «Вікна-новини» об основном расскажут сразу две ведущие.

«Вікна-новини» выходят с понедельника по пятницу дважды в день, чтобы рассказать зрителям о главных событиях дня. И 31 марта, в день выборов 2019 года, выйдет спецпроект о событии, которое творит новую историю государства. Чтобы обеспечить полную и объективную информацию об избирательном процессе, две постоянные ведущие будут работать в тандеме.

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От Татьяны Высоцкой украинцы узнают о полной картине дня: как началось судьбоносное 31 марта, сколько украинцев приняли участие в голосовании, были ли выявлены нарушения и когда комиссия объявит результаты.

А Ольга Кучер сообщит зрителям, в чем на самом деле заключается роль Президента в парламентско-президентской республике, за что он отвечает, а какие полномочия делегирует.

Корреспонденты узнают, какие ощущения и эмоции у первых трех лидеров рейтинга. Обеспечится прямое включение из штабов первой тройки. Узнайте в спецвыпуске о дне выборов больше. Команда «Вікна-новини» расскажет, как голосовали украинцы в зоне ООС, на границе с Крымом и Польшей. Смогли ли отдать свои голоса жители оккупированных территорий?

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В режиме реального времени журналисты и ведущие новостей будут усиленно работать, чтобы вы знали все о своем голосе на выборах 2019 года. Включайте 31 марта телеканал СТБ в 21:00.

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