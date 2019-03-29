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Выборы 2019: спецрепортаж «Вікна-новини»

29.03.2019

31 марта 2019 года состоятся выборы Президента Украины. В 21:00, сразу после закрытия всех избирательных участков, на телеканале СТБ выйдет спецрепортаж «Вікна-новини» «Выборы Президента». Ведущие Ольга Кучер и Татьяна Высоцкая проведут прямой эфир и расскажут все новости судьбоносного дня для Украины. Не пропустите уже в это воскресенье!

спецрепортаж выборы президента 2019

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Video: Выборы 2019: спецрепортаж «Вікна-новини»

31 марта 2019 года состоятся выборы Президента Украины. В 21:00, сразу после закрытия всех избирательных участков, на телеканале СТБ выйдет спецрепортаж Вікна-новини Выборы Президента

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