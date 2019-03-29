31 марта состоятся выборы Президента Украины. «Вікна-новини» готовят спецвыпуск, который выйдет в 21:00 на телеканале СТБ. Постоянная ведущая Ольга Кучер будет сообщать зрителям самые свежие новости о результатах голосования и данные экзит-полов. В чем на самом деле заключается роль Президента в парламентско-президентской республике, за что он отвечает – знает ведущая «Вікна-новини» Ольга Кучер.

Постоянная ведущая новостей Ольга Кучер рассказала, что к 31 марта «Вікна-новини» готовят особый спецвыпуск. Чтобы в полной мере отследить процесс реализации гражданами избирательного права, команда прилагает максимум усилий. В воскресенье на телеканале СТБ в 21:00 будет обеспечиваться трансляция из Центральной избирательной комиссии, штабов тройки лидеров, а также напрямую из студии «Вікон».

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«Для эфира к 31 марта мы готовим необычный выпуск новостей. Кроме событий непосредственно в воскресенье, наши журналисты готовят специальные материалы о том, с какими обещаниями и программами шли кандидаты, о полномочиях Президента в республике, о том, что ожидают сами граждане от гаранта. И, конечно, это будет почти часовая программа по последним данным экзит-полов, прямые включения с мест голосования. И самое интересное – прямая речь из штабов кандидатов – кто из них торжествует с шампанским, а кто разочарованно заканчивает день выборов. На моей памяти это впервые, когда мы пробуем такой формат. Более того, во время этого выпуска будет сразу две ведущие», – признается Ольга Кучер.

Также важно, что в воскресенье Ольга Кучер подробнее расскажет, в чем на самом деле заключается роль Президента в парламентско-президентской республике. Многие не знают границ полномочий гаранта и что является его основной обязанностью.

«Разочарование людей властью очень часто происходит из-за того, что избиратели ожидают от определенных должностных лиц того, что они по закону выполнить не могут. К примеру, хотят, чтобы Президент поднял пенсии или уменьшил тарифы. Но у него нет таких полномочий. Все это делает правительство. Поэтому мы должны четко понимать, КОГО мы выбираем 31 марта. Это – гарант нашей Конституции и верховный главнокомандующий. Тот, кто выбирает вектор нашего развития. И когда страна в состоянии войны, нельзя оставаться дома и ждать, что кто-то за нас выберет Президента. В этот день вы голосуете не просто за кандидата – вы голосуете за свое будущее. Не поленитесь его защитить», – добавила ведущая.

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Чтобы узнать больше о судьбоносном дне 2019 года – смотрите прямую трансляцию спецвыпуска «Вікна-новини» на телеканале СТБ в 21:00. Ведущая Ольга Кучер расскажет подробнее об обязанностях гаранта, его полномочиях и их границах.

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