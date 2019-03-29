31 марта в Украине состоятся выборы Президента. Интерес к избирательному процессу увеличивается, а информационное пространство переполнено кампаниями. Пришло время узнать, как реализуют свои избирательные права в других странах. Редакция сайта STB.UA решила поделиться интересными и малоизвестными фактами о том, как проходят выборы во всем мире.

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10 фактов про выборы в мире

В 2019 году количество кандидатов на президентские выборы в Украине значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Для украинцев и многих других национальностей это не кажется странным — иметь возможность выбирать Президента своей страны среди нескольких претендентов. Однако не в Северной Корее. Выборы в этом государстве проходят каждые пять лет. Только в бюллетенях указана лишь одна кандидатура — Ким Чен Ына.

правил до самой смерти. Заявляя в СМИ, что он хочет создать конституционную монархию, давал право гражданам проголосовать на президентских выборах. Однажды Дювалье предоставил бюллетени с предложением избрать его пожизненным Президентом. Вариант ответа был один: согласен.

А вот на Гаити диктаторправил до самой смерти. Заявляя в СМИ, что он хочет создать конституционную монархию, давал право гражданам проголосовать на президентских выборах. Однажды Дювалье предоставил бюллетени с предложением избрать его пожизненным Президентом. Вариант ответа был один: согласен. В Уругвае сложилось все иначе. Все население много лет подряд голосовало только за Президента Хосе Мухику. Но от поста главы государства он отказался сам, ссылаясь на свой возраст и простое человеческое желание отдохнуть. В мировой истории этот Президент до сих пор считается одним из самых бедных и честных. Свидетели Иеговы принципиально не принимают участие в выборах. Чем это обусловлено? Исключительно религиозными мотивами, которые гласят: «Всякая душа пусть поклоняется высшим властям»

А вот в Австралии просто так отказаться от выбора Президента невозможно. Граждане с 18 лет обязаны участвовать в избирательном процессе. В ином случае на них накладывается штраф. В Бельгии существует даже шкала размера штрафа: первый раз нарушитель заплатит 50€, а при повторном уклонения от голосования — 125€. Будь вы гражданином Бразилии и отказались явиться на выборы без уважительной причины, то были бы лишены паспорта до следующих выборов Президента. В Греции голосование также является обязанностью. В ином случае граждан попросту не обслуживают в государственных учреждениях несколько лет.

В Италии все намного серьезнее. Никаких штрафов и отказов. Если итальянец уничтожает или портит чужой бюллетень, он карается тюремным заключением от 1 до 6 лет. В Новой Зеландии женщины получили право голосовать в 1893 году. Это государство стало первым, где они могли реализовывать свои избирательные права. Немного о музыке. Всем известна песня Уитни Хьюстон «I Will Always Love You». Но мало кто знает, что в 2002 году Саддам Хусейн использовал данную композицию в своей президентской кампании. А в Украине к выборам Президента 2019 на бюллетени было потрачено 434 тонны бумаги. Если выложить их все друг за другом, то длина составит 24 354 километра — это больше половины длины экватора.

Узнайте, как голосовала Украина, 31 марта в 21.00 в программе «Вікна-новини» в спецпроекте на СТБ.

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