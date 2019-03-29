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Сергей Озиряный: поздравление с днем рождения

29.03.2019

Сегодня, 29 марта 2019 года, свой день рождения празднует народный артист Украины Сергей Озиряный. Актер исполнил одну из важных ролей в костюмированной мелодраме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA от всей души поздравляет Сергея и  желает творческих успехов! 

крепостная

Сегодня Сергей Озиряный отмечает свой день рождения! Известный актер родился 29 марта 1956 года в Киеве. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, класс народной артистки Украины Валентины Зимней.

После окончания вуза работал в Киевском театре юного зрителя Николая Мерзликина, а после — в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Актеру присвоили звание народного артиста Украины.

Напомним, в масштабном сериале «Крепостная» Сергей Озиряный исполнил одну из важных ролей. Зрители увидели актера в образе вдовца, богатого помещика Александра Дорошенка. Он прекрасный отец для своих двух детей, которые очень любят его, и лучший друг жестокого Петра Червинского. Они проводят много времени вместе, хотя Александр, в отличие от товарища, очень добрый человек.

Пусть этот год будет успешным и подарит осуществление заветной мечты! С днем рождения, Сергей Александрович!

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