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KAZKA записала дуэт с немецким исполнителем Tua

29.03.2019

Финалист национального отбора на Евровидение-2019 — группа KAZKA — продолжает удивлять слушателей. Украинский коллектив записал дуэт с известным немецким исполнителем Tua. Послушать новую композицию можно прямо сейчас!

казка

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Группа KAZKA уже давно определила для себя цель — распространять украинскую культуру в мире. И музыкантам это удается! Артисты записали дуэт с немецким исполнителем Tua, о чем рассказали в Instagram:


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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

«Недавно записали дуэт с очень крутым немцем — Tua. Мы в восторге от сотрудничества, от результата, от каждого слова! Кохай, коли мене нема/ Кохай, навіть коли сумна/ Кохай, коли сонце зійшло/ Кохай мене, якщо темрява навколо».

Напомним, KAZKA —  музыкальная группа из Киева, которая играет поп с элементами электро-фолка. С момента создания в 2017 году вокалистка Саша, свирельщик Дмитрий и мультиинструменталист Никита уже успели стать украинской сенсацией. Артисты вышли в финал Национального отбора на Евровидение-2019, где заняли третье место.

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