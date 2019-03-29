«Холостяк»-9: самый громкий скандал сезона

В 4 выпуске «Холостяк»-9 разгорелся самый громкий скандал сезона! Пока Никита Добрынин был на индивидуальном свидании с Софией, в доме раскрыли секрет Ольги. Как девушкам удалось узнать о беспрецедентном нарушении правил на проекте и почему Ольга так и не рассказала, от кого получила телефон и с кем поддерживала связь – читайте в материале.

Все девушки собрались в общей комнате, и первой заговорила Дария. Девушка поделилась, что недавно слышала, как из одной комнаты раздавался звук входящего звонка в Viber. Девушки были ошарашены такой новостью. Под подозрения попала комната Ольги, а вскоре и она сама.

«Ей просто так с рук не сойдет этот телефон», — возмутилась Лилия.

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Все вопросы и претензии от девушек она решительно игнорировала, боясь навредить особенному общению с Холостяком.

«Я не планирую рассказывать девочкам, что телефон у меня. У меня в первую очередь отношения с Никитой, а не с ними», — прокомментировала Анна.

Девушки однозначно убеждены, что Ольга нагло обманывает Никиту. Наталия уверена, что у конкурентки уже есть любимый человек вне проекта, с которым она тайно поддерживает связь.

Не выдержав натиска девушек, Ольга в истерике убежала от них. Она была крайне огорчена и не понимала, почему все так получилось. Ольга начала подозревать, что подарок от Холостяка — запланированная подстава.

Еще большая волна возмущения обрушилась на Ольгу после того, как ведущий Григорий Решетник передал ей розу от Холостяка. Участниц не на шутку разозлило то, что у кого-то есть возможность постоянно быть на связи с Никитой, а у них — нет. Все точки над «i» сможет расставить только Церемония роз.

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