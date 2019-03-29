Гороскоп на 30 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 30 марта 2019 года расскажет, чего ждать от субботы. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.
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Овен
Вам сегодня нужно отдохнуть. Уезжайте куда-то или просто смените обстановку.
Телец
К вам в гости может наведаться друг или вы отправитесь вместе в поездку.
Близнецы
Дети нуждаются в вашем внимании сегодня. Проведите день с ними, а еще лучше сходите все вместе в гости.
Рак
Лучше всего сегодня обсудить все волнующие вас вопросы с любимым человеком. Это приведет к разрешению конфликта.
Лев
Сегодня Львы могут получить предложение выйти замуж или признание в любви. Убедитесь, что обстановка к этому располагает.
Дева
Если вы свободны, то вполне возможно, что Амур попадет вам прямо в сердце сегодня.
Весы
Проведите весь день с любимым человеком вместе. Вы точно очень соскучились и вам нужна положительная энергия.
Скорпион
Ваша семья нуждается в вашем внимании. Проведите день вместе, несмотря на то, что ваши мысли постоянно заняты чем-то другим.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит заняться домом. Сделайте перестановку или купите новую мебель, в любом случае это придаст вам новых сил.
Козерог
Сегодня родственник или друг может попросить вас посидеть с ребенком. Если вы любите детей, то стоит соглашаться, получите море эмоций.
Водолей
Как насчет провести этот день вдали от всех? Если есть возможность, уезжайте куда-то одни.
Рыбы
Сходите сегодня на прогулку по городу, не имея конкретной цели. Вам понравится открывать новые места.
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