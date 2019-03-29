Гороскоп на 30 марта 2019 года расскажет, чего ждать от субботы. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.

Больше по теме: Любовный гороскоп на март 2019 года: предсказания по знакам зодиака

Овен

Вам сегодня нужно отдохнуть. Уезжайте куда-то или просто смените обстановку.

Телец

К вам в гости может наведаться друг или вы отправитесь вместе в поездку.

Близнецы

Дети нуждаются в вашем внимании сегодня. Проведите день с ними, а еще лучше сходите все вместе в гости.

Рак

Лучше всего сегодня обсудить все волнующие вас вопросы с любимым человеком. Это приведет к разрешению конфликта.

Лев

Сегодня Львы могут получить предложение выйти замуж или признание в любви. Убедитесь, что обстановка к этому располагает.

Дева

Если вы свободны, то вполне возможно, что Амур попадет вам прямо в сердце сегодня.

Весы

Проведите весь день с любимым человеком вместе. Вы точно очень соскучились и вам нужна положительная энергия.

Скорпион

Ваша семья нуждается в вашем внимании. Проведите день вместе, несмотря на то, что ваши мысли постоянно заняты чем-то другим.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит заняться домом. Сделайте перестановку или купите новую мебель, в любом случае это придаст вам новых сил.

Козерог

Сегодня родственник или друг может попросить вас посидеть с ребенком. Если вы любите детей, то стоит соглашаться, получите море эмоций.

Водолей

Как насчет провести этот день вдали от всех? Если есть возможность, уезжайте куда-то одни.

Рыбы

Сходите сегодня на прогулку по городу, не имея конкретной цели. Вам понравится открывать новые места.

Больше по теме: Гороскоп на 2019 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ