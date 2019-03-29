Чем заменить авокадо, нут, оливковое масло: лайфхаки от Юрия Ковриженко
Ведущий кулинарного тревел-шоу «Страва честі»Юрий Ковриженко эксклюзивно для редакции сайта STB.UA поделился лайфхаками по замене импортных продуктов на локальные. Чем заменить авокадо, нут, оливковое масло и салатный лист? Читайте в нашем материале.
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Многие украинцы часто задаются вопросом, чем же можно заменить дорогие, но полезные продукты, такие как авокадо или нут. Знаменитый украинский шеф-повар Юрий Ковриженко уверен, что можно и нужно использовать местные продукты.
«В Украине огромное количество великолепных локальных продуктов которыми можно заменить импортные. Я очень часто экспериментирую с такими заменами и каждое блюдо выходит неповторимым», — рассказывает Юрий.
Чем заменить авокадо
Прекрасной альтернативой авокадо в блюдах является зеленый горошек. По совету Юрия Ковриженко попробуйте приготовить из него мексиканскую закуску гуакамоле. Для этого рецепта прекрасно также подойдет замороженный горошек.
Гуакамоле из зеленого горошка от Юрия Ковриженко
Ингредиенты:
- Горошек зеленый — 830 г.
- Лимон (сок) — 40 г.
- Масло растительное — 100-120 г.
- Кинза или петрушка — 20 г.
- Паприка или перец чили (для тех кто любит острое) — 3-4 г.
- Перец черный — 2 г.
- Соль — 5 г.
Полный рецепт приготовления найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Чем заменить нут
Прекрасной альтернативой нуту станет обыкновенная фасоль. Отварную фасоль можно использовать для приготовления нежной и воздушной ближневосточной закуски – хумус.
Хумус из фасоли от Юрия Ковриженко
Ингредиенты:
- Фасоль сухая — 600 г
- Лук — 250 г
- Морковь — 150 г
- Кореандр молотый — 4 г
- Соль — 9 г
- Лимон — 100 г
- Паприка острая — 2 г
- Перец черный молотый — 3 г
- Масло растительное — 100 мл
- Дзира или тмин молотые — 3 г
Полный рецепт приготовления найдете, кликнув на подзаголовок выше.
Чем заменить оливковое масло
Оливковое масло с легкостью можете заменить на разнообразные украинские масла. В нашей стране производят огромное количество различных растительных масел. Начиная от нерафинированного подсолнечного и менее известных, таких как облепиховое, рыжиковое, горчичное, конопляное, тыквенное, льняное и прочие. Не бойтесь заправлять салаты такими маслами. Они имеют разные вкусы и ароматы, которые придадут блюду неповторимый вкус.
Чем заменить салатный лист
Зимой листья салата продукт не из дешевых. Но существует не менее вкусная и доступная альтернатива – салатная редька. Она бывает белой, розовой и салатовой.
Салат из редьки от Юрия Ковриженко
Ингредиенты:
- Редька салатная — 500 г
- Облепиховое масло — 1-2 ст. ложки
- Яблоко — 3-4 шт.
- Специи — по вкусу
Полный рецепт приготовления найдете, кликнув на подзаголовок выше.
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