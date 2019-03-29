Ведущий кулинарного тревел-шоу «Страва честі»Юрий Ковриженко эксклюзивно для редакции сайта STB.UA поделился лайфхаками по замене импортных продуктов на локальные. Чем заменить авокадо, нут, оливковое масло и салатный лист? Читайте в нашем материале.

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Многие украинцы часто задаются вопросом, чем же можно заменить дорогие, но полезные продукты, такие как авокадо или нут. Знаменитый украинский шеф-повар Юрий Ковриженко уверен, что можно и нужно использовать местные продукты.

«В Украине огромное количество великолепных локальных продуктов которыми можно заменить импортные. Я очень часто экспериментирую с такими заменами и каждое блюдо выходит неповторимым», — рассказывает Юрий.

Чем заменить авокадо

Прекрасной альтернативой авокадо в блюдах является зеленый горошек. По совету Юрия Ковриженко попробуйте приготовить из него мексиканскую закуску гуакамоле. Для этого рецепта прекрасно также подойдет замороженный горошек.

Ингредиенты:

Горошек зеленый — 830 г.

Лимон (сок) — 40 г.

Масло растительное — 100-120 г.

Кинза или петрушка — 20 г.

Паприка или перец чили (для тех кто любит острое) — 3-4 г.

Перец черный — 2 г.

Соль — 5 г.

Полный рецепт приготовления найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Чем заменить нут

Прекрасной альтернативой нуту станет обыкновенная фасоль. Отварную фасоль можно использовать для приготовления нежной и воздушной ближневосточной закуски – хумус.

Ингредиенты:

Фасоль сухая — 600 г

Лук — 250 г

Морковь — 150 г

Кореандр молотый — 4 г

Соль — 9 г

Лимон — 100 г

Паприка острая — 2 г

Перец черный молотый — 3 г

Масло растительное — 100 мл

Дзира или тмин молотые — 3 г

Полный рецепт приготовления найдете, кликнув на подзаголовок выше.

Чем заменить оливковое масло

Оливковое масло с легкостью можете заменить на разнообразные украинские масла. В нашей стране производят огромное количество различных растительных масел. Начиная от нерафинированного подсолнечного и менее известных, таких как облепиховое, рыжиковое, горчичное, конопляное, тыквенное, льняное и прочие. Не бойтесь заправлять салаты такими маслами. Они имеют разные вкусы и ароматы, которые придадут блюду неповторимый вкус.

Чем заменить салатный лист

Зимой листья салата продукт не из дешевых. Но существует не менее вкусная и доступная альтернатива – салатная редька. Она бывает белой, розовой и салатовой.

Ингредиенты:

Редька салатная — 500 г

Облепиховое масло — 1-2 ст. ложки

Яблоко — 3-4 шт.

Специи — по вкусу

Полный рецепт приготовления найдете, кликнув на подзаголовок выше.

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