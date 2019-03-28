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Выборы 2019: Татьяна Высоцкая рассказала о спецвыпуске «Выборы Президента»

28.03.2019

Выборы Президента состоятся уже 31.03.2019. Постоянная ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая в спецвыпуске «Выборы Президента» расскажет зрителям самые свежие новости о судьбоносном для Украины дне. Будет обеспечиваться постоянная связь с Центральной избирательной комиссией Украины, а также со штабами первой тройки кандидатов. Как проходит подготовка к прямой трансляции выборов 2019 и почему важно голосовать – рассказала ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая.

Татьяна Высоцкая

Постоянная ведущая Татьяна Высоцкая рассказала, что «Вікна-новини» являются первыми независимыми новостями в Украине. Поэтому освещать события 31 марта на телеканале СТБ считают своим долгом.

«У «Вікна-новини» длинная история. Это первые независимые новости в Украине. Здесь было многое: и марафоны, и спецвыпуски в день выборов. Сейчас решили сделать большой вечерний эфир, который должен быть насыщенным мыслями, цифрами и позициями», – говорит Татьяна Высоцкая.

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Сейчас подготовка к прямой трансляции продолжается. Напомним, что 31 марта в 21:00 в формате Breaking News программа «Вікна-новини» выйдет в эфир СТБ со специальным выпуском. Ведущая Татьяна Высоцкая сообщила, что команда активно взялась за организационные моменты прямого эфира: «Журналисты готовят материалы, мы снимаем промо, чтобы наш зритель не пропустил главного и был в курсе всех нюансов первого тура волеизъявления».

выборы президента 2019

А вот важно ли участвовать в выборах и почему? Татьяна Высоцкая высказала свою точку зрения.

«Сказать, что сейчас важно прийти на выборы, это ничего не сказать. Наша страна, конечно, постоянно делает судьбоносный выбор все годы независимости. Но сейчас, в условиях позиционной войны с Россией, каждый украинец должен нести персональную ответственность за будущее своей страны и это без преувеличения. Поэтому, действительно, каждый голос важен!» – заключила ведущая.

вікна-новини

Включайте 31 марта телеканал СТБ в 21:00, чтобы следить за всеми событиями, которые строят новую историю Украины. Татьяна Высоцкая расскажет зрителям о событиях выборов 2019 года в спецпроекте.

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