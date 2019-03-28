Выборы 2019 года: все Президенты независимой Украины

Выборы Президента 2019 состоятся уже 31 марта. Избирательный процесс проходит каждые 5 лет в законном порядке согласно Закону Украины «Про выборы Президента Украины». За историю независимости Украины пост гаранта сменили пять человек. Обо всех Президентах Украины читайте в материале.

Первые выборы Президента Украины состоялись в 1991 году. В первом туре с результатом 61,59 % главой государства стал Леонид Кравчук. На пост Президента баллотировался как беспартийный. В 1994 году состоялись вторые выборы Президента, на которых Леонид Кравчук вышел с наибольшим количеством голосов во второй тур. Но проиграл Леониду Кучме, который стал вторым Президентом Украины.

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В 1994 году во втором туре президентских выборов Украины выигрывает Леонид Кучма с результатом 52,14 %. Наибольшую поддержку кандидат получил в Крыму и Севастополе, которая составила 89,7 и 91,5 %.

В 1999 году тогдашний Президент Украины вновь идет на выборы главы государства и побеждает во втором туре с результатом 56,25 %.

В 2005 году в повторном втором туре с результатом 51,99 % Президентом Украины становится Виктор Ющенко. Главным конкурентом кандидата был Виктор Янукович, который набрал 44,20 % голосов.

В 2010 году состоялись пятые выборы Президента Украины. Во втором туре с результатом 48,95 % победил Виктор Янукович. Однако 4 февраля 2015 года 281 голос Верховной Рады проголосовал за Закон Украины «Про позбавлення В. Януковича звання Президента України».

Пятым Президентом Украины стал Петр Порошенко. В 2014 году на внеочередных президентских выборах в первом туре кандидат собрал 54,70 % голосів.

Выборы Президента Украины 2019 состоятся уже 31 марта.

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