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В 4 выпуске проекта «Холостяк»-9 раскроется тайна Оли

28.03.2019

В 4 выпуске проекта «Холостяк»-9 три девушки улетят на жаркий остров Кипр. Но главное событие случится в доме, когда участницы узнают о наличии мобильного телефона. Ни для кого не секрет, что это против правил, а за все сезоны подобных прецедентов не было. Пожалеет ли Никита Добрынин о своем подарке – узнайте в эту пятницу, 29.03.2019, в 4 выпуске проекта «Холостяк»-2019.

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В 4 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:

  • Чем запомнится жаркое свидание на острове?
  • Какие острые темы поднимут девушки?
  • Кто вернется прямо с Кипра с розой?
  • Простят ли девушки Олю за то, что та пошла против правил?
  • И как Никита Добрынин закончит их «особенную историю»?

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Не пропустите в пятницу, 29.03.2019, на телеканале СТБ 4 выпуск романтического реалити «Холостяк»-9. Узнайте первыми, кто покинет проект на четвертой неделе, а кто еще больше сблизится с Холостяком.

Video: В 4 выпуске проекта «Холостяк»-9 раскроется тайна Оли

В 4 выпуске проекта Холостяк-9 три девушки улетят на жаркий остров Кипр. Но главное событие случится в доме. Не пропустите 4 выпуск Холостяк 9 сезон уже 29.03.2019

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