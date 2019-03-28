В 4 выпуске проекта «Холостяк»-9 раскроется тайна Оли
28.03.2019
В 4 выпуске проекта «Холостяк»-9 три девушки улетят на жаркий остров Кипр. Но главное событие случится в доме, когда участницы узнают о наличии мобильного телефона. Ни для кого не секрет, что это против правил, а за все сезоны подобных прецедентов не было. Пожалеет ли Никита Добрынин о своем подарке – узнайте в эту пятницу, 29.03.2019, в 4 выпуске проекта «Холостяк»-2019.
В 4 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:
- Чем запомнится жаркое свидание на острове?
- Какие острые темы поднимут девушки?
- Кто вернется прямо с Кипра с розой?
- Простят ли девушки Олю за то, что та пошла против правил?
- И как Никита Добрынин закончит их «особенную историю»?
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Не пропустите в пятницу, 29.03.2019, на телеканале СТБ 4 выпуск романтического реалити «Холостяк»-9. Узнайте первыми, кто покинет проект на четвертой неделе, а кто еще больше сблизится с Холостяком.
Video: В 4 выпуске проекта «Холостяк»-9 раскроется тайна ОлиВ 4 выпуске проекта Холостяк-9 три девушки улетят на жаркий остров Кипр. Но главное событие случится в доме. Не пропустите 4 выпуск Холостяк 9 сезон уже 29.03.2019
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