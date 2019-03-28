Настя Каменских анонсировала новый клип

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Настя Каменских – «Peligroso»: Remix
28.03.2019
Судья «Х-фактор» Настя Каменских анонсировала в социальной сети Instagram дату выхода нового клипа на песню «Peligroso» в дуэте с американским певцом De La Ghetto. Читайте подробнее.
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Настя Каменских не перестает радовать своих поклонников и регулярно выпускает композиции, которые взрывают хит-парады. На этот раз певица решила немного заинтриговать поклонников, представив тизер нового клипа на своей странице в социальной сети Instagram.
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Ждать совсем недолго — уже 29 марта, в пятницу, на YouTube-канале Насти Каменских состоится премьера клипа на песню «Peligroso» в дуэте с американским певцом De La Ghetto.
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