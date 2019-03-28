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Настя Каменских – «Peligroso»: Remix

28.03.2019

Судья «Х-фактор» Настя Каменских анонсировала в социальной сети Instagram дату выхода нового клипа на песню «Peligroso» в дуэте с американским певцом De La Ghetto. Читайте подробнее. 

Больше по теме: Настя Каменских: лучшие образы судьи «Х-фактор»-9

Настя Каменских анонсировала новый клип

Настя Каменских не перестает радовать своих поклонников и регулярно выпускает композиции, которые взрывают хит-парады. На этот раз певица решила немного заинтриговать поклонников, представив тизер нового клипа на своей странице в социальной сети Instagram.

Больше по теме: Настя Каменских – «Попа как у Ким»: смотрите новый клип судьи Х-фактор

Ждать совсем недолго — уже 29 марта, в пятницу, на YouTube-канале Насти Каменских состоится премьера клипа на песню «Peligroso» в дуэте с американским певцом De La Ghetto.


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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)


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