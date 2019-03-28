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Модный макияж 2019: советы от Даши Трегубовой

28.03.2019

Какой макияж в моде в 2019 году? Это вопрос точно интересует многих женщин. Тренды макияжа с каждым сезоном меняются, а на замену старым приходят новые бьюти-тенденции. Ведущая Даша Трегубова рассказала о главных трендах макияжа 2019 года, с которыми вы несомненно будете выглядеть безупречно на каждой вечеринке. Какой же макияж будет актуален в 2019 году? Узнайте в материале!

макияж 2019

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На пике популярности в 2019 году будет макияж, который оставался актуальным несколько сезонов подряд. Но все же визажисты предлагают выражать по-новому свою индивидуальность с помощью косметики. 

макияж 2019

Модный макияж 2019 года

1. Асимметричный макияж

Любительницы стрелок могут экспериментировать с мейкапом и главное — не бояться его испортить. В 2019 году актуальным станет асимметричный макияж — mix and match. Чтобы добавить в образ экстравагантности, достаточно нарисовать разные стрелки с четкой границей. Также можно использовать очень яркие тени для век, но обязательно разных цветов.

макияж 2019

макияж 2019

2. Белые тени в макияже

У белых теней много преимуществ. Например, с их помощью можно не только увеличить, но и менять разрез и форму глаз. Для визуального увеличения нанесите тени в уголок глаза. Используйте различные оттенки белого цвета. Яркие тени несомненно придадут шарм вашему образу.

макияж 2019

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макияж 2019

В макияже 2019 визажисты предлагают использовать тени вместо хайлайтера. Нанесение белого оттенка на область скул или на контур верхней губы освежит мейкап.

3. Черные стрелки

Классические стрелки — лучший вариант для любого мероприятия. Они подходят практически каждой девушке. Черные стрелки на все веко сделают ваш образ максимально стильным.

макияж 2019

макияж 2019

Матовые, тонкие и широкие, длинные и короткие — совсем не имеет значения. В 2019 году не бойтесь экспериментировать с макияжем. Выражайте свою индивидуальность с помощью бессменной классики и главной тенденции — черных стрелок.

макияж 2019

4. Тотальный нюд

макияж 2019

Макияж в стиле нюд остается актуальным в 2019 году. Максимально естественный мейкап освежит лицо и подчеркнет ваши достоинства. Для натурального макияжа используйте коричневые или розовые тени, прозрачный блеск для губ, скульпторы пастельного цвета для легкого румянца на лице.

макияж 2019

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макияж 2019

5. Естественные брови

макияж 2019

Четкие и темные брови остались в прошлом. На смену пришли естественные, неокрашенные и даже высветленные брови. Натуральный цвет и форма — лучший способ подчеркнуть свою индивидуальность.

макияж 2019

макияж 2019

6. Сочные губы

Среди тенденций макияжа яркие помады остаются гарантом вашей привлекательности. Не секрет, что девушки с красивыми губами обращают на себя внимание многих мужчин.

макияж 2019

Красная помада и черные стрелки — тандем идеального макияжа в 2019 году. Красные оттенки на губах никогда не выйдут из моды. А такой макияж освежит образ и сделает его более сексуальным.

макияж 2019

макияж 2019

Для любительниц модного естественного макияжа предлагаем использовать розовый оттенок помад. Для любительниц нежных луков подойдут все оттенки нюдового цвета на губах.

Смело экспериментируйте с макияжем в 2019 году. Дополняйте свои образы главными тенденциями и вы будете выглядеть стильно!

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