25 марта на телеканале СТБ вышел сериал «С волками жить» — история Евы, жизнь которой постоянно преподносит неприятные сюрпризы. Главная героиня сериала Анастасия Рула рассказала о работе в этой киноленте. Подробнее читайте в интервью.

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Настя, расскажите, о чем, по-вашему, сериал «С волками жить»?

Как уже говорилось, это адаптация романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Только в этом варианте Оливер – девчонка, которая, несмотря на те преграды, ту грязь и тьму, которые ее окружали, смогла сберечь в душе правду и веру в заветную мечту — найти свою семью.

Как по мне, это сказка о необычайном везении пробуждать в людях добро, доверять своим чувствам и не сдаваться.

Эта история рассказывает о простых человеческих ценностях – о любви, семье и доброте, о которых в современном мире порой забывают.

Вы похожи со своим персонажем? Что в нем нравится или, наоборот, отталкивает?

Это первая роль в кино, которая оказалась так близка мне по характеру. Разница лишь в том, что Ева младше меня, хотя, честно говоря, чувствую я себя на 16.

Как менялся характер вашего персонажа на протяжении сериала?

Это, наверное, превращение из воришки-пацанки в молодую девушку, которая познает первую любовь.

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Какой еще персонаж из этого сериала вам бы подошел? Кого еще хотелось бы сыграть?

Как актрисе мне интересен персонаж мамы Веры. Его замечательно воплотила Ли Берлинская. Думаю, в другой возрастной категории я бы хотела сыграть маму цыганской шайки воров.

Вы сразу сработались с другими актерами? Какая атмосфера царила на площадке во время съемок?

На площадку всегда хотелось бежать, ведь там ждала интересная работа, замечательная команда – и актерская, и съемочная. Больше всего народа собиралось в небольшом гримерном вагончике, там всегда была веселая атмосфера.

Расскажите о самом запоминающемся съемочном дне?

Самым сложным был день съемок в похоронном бюро, хоть я и не отношусь к суеверным актрисам, но все же было нелегко. Но это прекрасный опыт, за который я благодарна.

Что зрители вынесут для себя из сериала «С волками жить»?

То, что не обязательно выть, если ты вырос с волками. Общество может считать тебя кем угодно. Главное — кто ты на самом деле.

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