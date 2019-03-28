где можно жарить шашлык в киеве

Где можно жарить шашлыки в Киеве? Близятся майские праздники — время, когда пора открывать сезон шашлыков. Если вы планируете выбраться на природу в ближайшее время, наш материал пригодиться вам. Подберите место, где в Киеве можно жарить шашлыки. Читайте, где отдохнуть на природе в Киеве и какие условия для этого созданы в лесопарковых зонах столицы.

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Штраф за незаконное разведение огня

В столице запрещено самовольно разводить костры и ставить мангалы в лесопарковых зонах, кроме специально предназначенных мест. Поэтому, если вы займёте «не ту» полянку, то пожарить шашлык в Киеве вам обойдётся намного дороже, чем вы рассчитывали изначально! Штраф за незаконное разведение огня составит от 340 до 1360 грн, что, полагаем, значительно омрачит радость от майских праздников.

Лучшие места для шашлыков в Киеве

Коммунальное объединение «Киевзеленстрой» определило три лесничества, где можно жарить шашлыки: Дарницкое, Конча-Засповское и Святошинское.

Святошинское лесопарковое хозяйство

Святошинское лесопарковое хозяйство располагает «зонами барбекю»:

«Виноградарь» на проспекте Свободы;

«Партизанский бор» на Лесной улице;

«Жемчужина» на четырнадцатой линии Пущи-Водицы;

2 зоны отдыха — «Нивки» и «Мир» — находятся на Житомирской автомобильной трассе;

На улице Строительной имеем зону пикников «Сосновый бор»;

На Минском шоссе — «Межигорская»;

Еще две зоны расположены за пределами столицы.

Дарницкое лесничество

В Дарницком лесничестве:

По обе стороны Бориспольской трассы находятся «Дубки» и «Тростянец»;

Еще одни «Дубки» расположились на ул. Опрышковской;

На ул. Оросительной — зона пикников «Памяти погибших»;

В парке отдыха «Березка» находим безымянное место для пикников.

Есть также зоны отдыха в пригороде.

Лесничество «Конча-Заспа»

В лесничестве «Конча-Заспа» для киевлян и гостей столицы обустроены:

4 поляны отдыха на Столичном шоссе — «Милости просим», «Незабудка», «Сосновый бор» и «Лесной колодец».

На ул. Генерала Родимцева — пикниковая зона «Голосеевская балка»;

на Китаевской улице — «Китаевские озера». Указываются и некоторые другие зоны пикников.

Многие точки оборудованы столиками и имеют собственные исправные мангалы, кое-где егери выдадут вам наиболее подходящие для разведения огня дрова. Все зоны очерчены минерализованными полосами, которые в случае пожара не позволят перекинуться огню на близлежащий лес.

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Беседки для шашлыка в Киеве

Если вы просто любите поесть вкусное мясо и овощи-гриль без долгих прогулок по диким и полудиким зарослям, есть и такое благо, как беседки для шашлыка в Киеве и области.

Например, на Ясногородской зоне отдыха за фиксированную сумму можно получить в аренду беседку с мангалом и дровами. Это место для барбекю находится на территории страусиной фермы, что делет локацию особо интересной.

Более бюджетно и уж совсем без отрыва от родного города можно занять беседку в парке Виноградарь. Только, понятное дело, повезёт тем, кто доберётся раньше.

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На озере Дидоровка в Голосеево, помимо жарки шашлыков, можно заниматься всевозможными активностями, и не только в тёплое время года. В мае, например, доступна платная рыбалка — деньги пойдут на поддержание богатой фауны озера и благоустройство зоны отдыха. Также можно будет поиграть в настольный теннис и попрыгать на батуте.

Удачного отдыха!

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