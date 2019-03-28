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Евровидение-2019: известна вторая пара ведущих международного конкурса

28.03.2019

В грин-руме на Евровидении-2019 будут работать Люси Айоуб и Асси Азар. Напоминаем, что песенный конурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Подробнее о ведущих Евровидения – в материале.

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Самый масштабный песенный конкурс уверенно приближается! Известно, что первой парой ведущих стали Бар Рафаэли и Эрез Таль. Вместе с тем мир узнал и о второй паре ведущих, которые будут работать в грин-руме. Это Люси Айоуб и Асси Азар. 

Люси  Айоуб

евровидение 2019

Фото взято из источника: facebook.com/Lucy-Ayoub

Арабо-израильская теле- и радиоведущая KAN. Люси объявляла баллы израильского жюри во время Евровидения-2018. На международном конкурсе в этом году девушка уже выступит в роли ведущей. Люси  Айоуб – самая младшая среди всех ведущих Евровидения-2019.

Последние два года звезда работала в KAN, участвовала в разнообразных культурных шоу.

Асси Азар

евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/assiazar

Популярный израильский телеведущий, по совместительству сценарист. Из кейса его работ особо выделяется проведение израильской «Rising Star» и Нацотбора на Евровидение.

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Асси Азар  входит в список топ-100 самых влиятельных геев по версии журнала «OUT». Известность телезвезда получил в период между 2008 и 2015 годами, тогда он начал вести израильскую версию «Большого брата» с Эрезом Талем.

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