Мы продолжаем общаться с актерами «С волками жить» и интересоваться их мнением о сериале и персонажах. Елизавета Цилык сыграла злую сестру главной героини, Катю. Актриса рассказала, каково это – исполнять роль отрицательного героя. Подробнее читайте в интервью.

Лиза, расскажите, о чем, по вашему мнению, сериал «С волками жить»?

Как по мне, в названии сериала раскрывается весь смысл. Именно социум нас воспитывает, верит в нас, мешает жить, иногда убивает. Это история о том, как люди доверяют не тем людям, как любят не тех людей. Почти как волчья стая. Звучит довольно страшно, но так и есть.

Вы похожи со своим персонажем? Что в нем нравится, не нравится?

Нас различает с моим персонажем Катей только то, что мне в детстве родители объяснили, что такое доброта, правда и честь. А вот Катя с самого детства осталась без родителей и именно опекуны научили ее обманывать, врать и воровать. У нее никогда не было перед глазами примера правильных семейных и дружеских отношений, потому что она воспитывалась как маленькая воровка. Только в этом мы разные. Но она так же, как и я, хочет, чтобы ее любили и ею гордились, мечтает о счастливой и красивой жизни, она так же очень упрямая и идет к цели до конца.

Как менялся характер вашего персонажа в течение сериала?

В течение этой истории Катя делает очень много плохих вещей. Но она это делает не просто, чтобы разозлить всех вокруг и испортить со всеми отношения. Нет, она искренне стремится к счастью и считает, что этим путем она рано или поздно его получит (наверное, из-за того, что другого пути она не знает). Катя много раз наступает на одни и те же грабли, возвращается к не очень приятному прошлому, но бьется до конца. Определенные обстоятельства ее очень ломают, и Катя остается будто обнаженная перед всеми своими проблемами. Но судьба ей улыбается, потому что находятся люди, которые чувствовали душу и сердце Кати. И чтобы не потерять этих людей, она учится доверять и ценить. Я очень рада, что у моей героини в конце сериала жизнь кардинально меняется.

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Какой еще персонаж, кроме вашего, в этом сериале вам бы подошел? Кого еще сыграли бы в этой картине?

Наверное, по возрастной категории я могла бы сыграть Еву. Но моя героиня нравится мне гораздо больше, потому что это что-то новенькое и сложное для меня.

Вы сразу сработались с другими актерами, какая атмосфера царила на площадке во время съемок?

Мне очень повезло с актерским составом. Конечно, я не знакома даже с половиной актеров, потому что разные дни съемок, различные сцены. Но среди тех, с кем мне выпала судьба работать, были только профессионалы. Они все опытнее меня, потому что это моя первая работа. И поэтому каждый день у меня был будто мастер-класс по актерскому мастерству, и я впитывала все как губка. Я была невероятно счастлива находиться там. Коллеги говорили: «Когда смена длилась 12 часов, все уже очень устали, а Лиза бегала, улыбалась». Действительно, я отдавала всю положительную энергию в этот проект.

Расскажите о съемочном дне, который наиболее вам запомнился?

Могу вспомнить миллион историй, шуток с гримерных и площадок. Помню, снимали мы сцену с кражей кошелька и подбрасыванием его Еве. Снимали на Житнем рынке, и, конечно, никакой массовки там не было. Настоящие продавцы, настоящие покупатели (один из таких продавцов угощал нас в перерыве съедобными каштанами). И, вот, снимаем мы сцену. По сценарию женщина должна кричать «Кошелек! Украли кошелек! Полиция!». И здесь среди кадра останавливается растерянная бабушка с ужасом на лице. Затем слышим, как второй режиссер кричит «Объясните бабушке, что это кино, и уберите ее из кадра, пожалуйста!». Было очень забавно, что она реально поверила и испугалась.

Что зрители вынесут для себя из сериала «С волками жить»?

В сериале раскрывается много различных проблем, каждый найдет немного себя в нем. Это и проблема брошенных детей в детском доме, и тема подлости, жажды обогащения. Я хочу, чтобы люди всегда помнили это вечное, на чем держится наш мир. Это правда, которая всегда открывается, семья, которая всегда тебя поддержит. Потому что человек не может существовать сам, людям всегда нужен кто-то, кто в них верит.

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