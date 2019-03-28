Будет ли выходной 1 апреля 2019 года?

Будет ли выходной 1 апреля? Многих интересует этот вопрос. Согласно предварительному календарю выходных на 2019 год украинцев ждут официальные выходные этой весной. Но касается ли это 1 апреля? Узнайте в материале.

В 2019 году украинцев ожидает достаточно много выходных и праздничных дней, чтобы отдохнуть от работы и насладиться домашним уютом. Выходными будут также непраздничные дни в том случае, если официальный выходной припадает на субботу-воскресенье либо вторник или четверг.

1 апреля 2019 года — рабочий день. День смеха приходится на понедельник. В Украине 1 апреля не считают официальным выходным днем.

Напомним, украинцы получат выходные дни на Пасху. В этом году Пасху празднуют 28 апреля, в воскресенье. Поскольку праздник приходится на выходной, мы получим дополнительный день для отдыха — 29 апреля. То есть выходных дней на Пасху 2019 будет три.

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