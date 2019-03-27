Судья украинского Нацотбора на Евровидение-2019 Джамала трогательно поздравила сына с первым днем рождения в Instagram. Семья для певицы всегда на первом месте.

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На личной странице в социальной сети судья украинского Нацотбора на Евровидение-2019 Джамала опубликовала радостную новость: сегодня первый день рождения ее первенца!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 27 Мар 2019 в 12:00 PDT

Украинская певица добавила трогательную подпись к фотографиям: «Ти з’явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову! Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман!»

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Фото: Instagram Джамалы

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