Джамала трогательно поздравила сына с первым днем рождения
27.03.2019
Судья украинского Нацотбора на Евровидение-2019 Джамала трогательно поздравила сына с первым днем рождения в Instagram. Семья для певицы всегда на первом месте.
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На личной странице в социальной сети судья украинского Нацотбора на Евровидение-2019 Джамала опубликовала радостную новость: сегодня первый день рождения ее первенца!
Украинская певица добавила трогательную подпись к фотографиям: «Ти з’явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову! Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман!»
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Фото: Instagram Джамалы
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