Смотрите сериал «С волками жить» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история бедной девочки Евы затронет душу зрителей с первых серий. Главная героиня никогда не знала своих родителей, она всегда считала себя сиротой. Но, как оказалось, Ева в этом мире не одна… Встретит ли девушка родню?

Ева никогда не знала родных людей, девушка считала себя сиротой. Но жизнь приготовила немало сюрпризов для главной героини сериала «С волками жить». Как оказалось, у девушки есть отец. Но состоится ли их встреча? Узнайте в 3 и 4 сериях от 26.03.2019.

Волей судьбы героиня сериала попала в дом к нечестным людям, где ее заставляли воровать и не пускали в школу. Четырехлетняя Ева с самого рождения была любопытной и ловкой, а потому хитрости даются ей легко. И теперь девушка готова преодолеть жизненные трудности, чтобы наконец-то стать счастливой.

Интригующий сюжет и впечатляющая история — все это ждет вас в драматическом сериале «С волками жить» на телеканале СТБ.

Video: «С волками жить»: чем заинтригуют 3 и 4 серии от 26.03.2019 (анонс) Сериал С волками жить — 3, 4 серии на сайте СТБ уже 26.03.2019. О чем сюжет третьей и четвертой серии сериала С волками жить читайте в анонсе

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