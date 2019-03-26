Солнце уже начало греть сильнее, и все модницы задумались о том, какой маникюр будет в моде весной 2019 года. Чтобы быть в тренде и знать самые главные нюансы в маникюре весны — читайте наш материал.

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Маникюр сезона весна-2019: красный немодный

Красный маникюр теряет свои позиции и становится немодным. И хотя многие считают это классикой, но мастера во главе с Эшли Грегори предлагают заменить его другими оттенками этой весной.

Маникюр сезона весна-2019: коралловый

Самым трендовым цветом всего 2019 года единогласно называют коралловый. На него и стоит обратить внимание при поиске замены красному. Тем более он может быть как более пастельным, так и более ярким. Стоит ориентироваться по цветовой гамме своего гардероба и в зависимости от этого подбирать оттенок ногтей.

Маникюр сезона весна-2019: перламутровый

90-е возвращаются. То, что еще год назад считалось безвкусицей, теперь занимает лидирующие позиции в маникюре. Особенно обратите внимание на белый перламутровый лак с золотыми, розоватыми или серебряными оттенками.

Маникюр сезона весна-2019: bubble gum

Один из самых актуальных цветов в маникюре этой весной — bubble gum. Спорим, вы сразу подумали о сладком запахе жвачки из детства? Такие же ассоциации вызывает и мылый розовый цвет bubble gum. Обязательно обратите на него внимание, ведь также он напоминает о цветущей и яркой весне.

Маникюр сезона весна-2019: « кофе с молоком»

Самый подходящий для офиса вариант этой весной. Если по рабочему дресс-коду вам нельзя носить лак ярких оттенков, то обратите внимание на цвет «кофе с молоком». Этот оттенок очень приближен к нюдовому, но более насыщенный. Поэтому вариант отлично подойдет для работы.

Маникюр сезона весна-2019: геометрический

Геометрия держит лидирующие позиции в маникюре уже который сезон подряд. Но в этом году стоит обратить снимание на плоские и точечные узоры. А особой популярностью весной 2019 пользуются полоски на ногтях.

Маникюр сезона весна-2019:

в стиле голых ногтей

Этот стиль будет самым востребованным в маникюре весной 2019. Суть в том, что на первый взгляд может показаться, что ваши ногти абсолютно ничем не покрыты, но на самом деле на них оттенок цвета вашей кожи. Также этот маникюр можно сделать в лунном стиле, чтобы еще больше приблизить ногти к натуральности.

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