Евровидение 2019 в Тель-Авиве под угрозой срыва

Евровидение-2019, которое должно состояться в мае в столице Израиля, может сорваться из-за угрозы нарушения безопасности. Рассматривается вариант перенесения песенного конкурса в другой город. Об этом сообщают израильские СМИ.

Израильские СМИ активно заговорили о вероятности переноса международного песенного конкурса в другой город после инцидента 25 марта. Утром того дня была выпущена ракета из сектора Газа. Она упала в 17 км от места проведения Евровидения-2019. Также СМИ ставят под сомнение гарантию безопасности участникам и гостям конкурса от организаторов. Не исключают и вариант переноса конкурса даже в другую страну.

Больше по теме: Топ-10 скандалов Евровидения

В Европейском вещательном союзе прокомментировали данную ситуацию и предположения израильских СМИ: «Мы работаем с властями Израиля, чтобы обеспечить меры безопасности для всех, кто готовится к Евровидению в мае. Мы внимательно следим за ситуацией. Помешать проведению конкурса может только война или масштабная военная операция», — пишет «The Jerusalem Post».

Напомним, что полуфиналы Евровидения-2019 должны состоятся в Тель-Авиве 14 и 16 мая, а финал — 18 мая. В этом году Украина не принимает участие в песенном конкурсе и не может голосовать за своего фаворита.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ