Даша Трегубова отмечает свой день рождения

Сегодня, 26 марта 2019 года, день рождения у очаровательной ведущей и актрисы Даши Трегубовой. Редакция сайта STB.UA от всей души поздравляет артистку и желает творческих успехов!

Актриса сериала «Загадка для Анны», телеведущая шоу «Цієї миті рік потому», сценарист и креативный продюсер сегодня празднует день рождения. Даша Трегубова настоящая любительница экстрима. Она объездила пол-Европы на своем байке, покорила Килиманджаро и даже прыгала с парашютом. Актриса сумела построить впечатляющую карьеру на телевидении и в кино.

Но самая главная роль для яркой блондинки — быть заботливой и любящей матерью. Даша Трегубова растит и воспитывает прекрасную дочь Полину.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Даше профессиональных побед!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 24 Мар 2019 в 8:06 PDT

Напомним, в ленте «Загадка для Анны» Даша Трегубова сыграла успешного в профессии следователя. Женский образ детектива редко встречается в современном кино. Но известная актриса перевоплотилась в героиню, которая способна не только справляться с преступниками, но и противостоять стереотипам, не теряя женственности.

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