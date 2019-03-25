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«Я соромлюсь свого тіла» 7 сезон: объявлена дата старта кастингов в 2019 году

25.03.2019

Телеканал СТБ объявляет кастинг  на 7 сезон «Я соромлюсь свого тіла». Проект начинает свою миссию по возвращению людям здоровья. 

Телеканал СТБ дарит вам уникальную возможность стать участником 7 сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла». Регистрируйся на кастинг по телефону горячей линии 050 383 23 30.

я соромлюсь свого тіла кастинги

Даты кастингов «Я соромлюсь свого тіла» в городах Украины

Днепр

13.04  14.04
пл. Шевченко, 4-А

С 10:00 до 18:00

Хмельницкий

13.04  14.04
ул. Гагарина, 5

С 10:00 до 18:00

Одесса

20.04 21.04
ул. Черноморского Казачества, 23

С 10:00 до 18:00

Ровно

20.04 21.04
ул. Киевская, 36

С 10:00 до 18:00

Киев

20.04
ул. И. Шевцова, 1
С 10:00 до 18:00

Приходите на кастинг «Я соромлюсь свого тіла». Мы ждем вас!

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